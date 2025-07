230kg de drogas escondidos em computadores chegaram ao CE em voo comercial e eram do Comando Vermelho

Os 230 quilos de drogas avaliadas em R$ 5,4 milhões apreendidas no Ceará nessa quinta-feira (10) chegaram ao Estado em um voo comercial e, conforme apurado pela reportagem, eram da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). Na manhã desta sexta-feira (11), a Polícia Civil do Ceará divulgou detalhes da investigação durante coletiva de imprensa.

Segundo o delegado Paulo Renato, titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc), a droga veio do estado do Amazonas e "entrou no Ceará como uma forma legal, como se tivesse pagando impostos em cima de eletrônicos". Os 213 quilos de skunk, variante mais potente da maconha; e 16 quilos de cocaína, estavam escondidos em gabinetes de computadores.

"Entrou como carga lícita no Ceará, mas a investigação mostrava que tinha material entorpecente", disse o delegado, acrescentando que até o momento não há informações de que alguém vinculado à companhia aérea tenha facilitado o transporte.

"As investigações não apontam qualquer tipo de facilitação. A dissimulação, onde elas estavam, realmente estavam camufladas. O próprio peso do objeto era semelhante. Eles retiraram as peças do gabinete e botaram as drogas ali... Próximo passo é descobrir o destino dessa droga e outras pessoas que tenham participado desse caso" Delegado Paulo Renato, titular da Denarc

Um homem de 34 anos, que estava com a carga, foi preso em flagrante em um imóvel no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Não há informações sobre quanto o suspeito teria recebido pelo transporte e nem a identidade dele. No entanto, a Polícia Civil confirma que o preso já respondia anteriormente na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Legenda: Os entorpecentes foram apreendidos na Parangaba nessa quinta-feira (10) Foto: Messias Borges

Os entorpecentes chegaram ao Ceará no último dia 4 de julho, quando a investigação já estava em andamento: "vamos entender o destino a partir das investigações que vão se desdobrar", ponderou o delegado.

Operação em Manaus apreendeu drogas em airfryers

A prisão realizada em Fortaleza ocorreu por conta de outra ação policial, ocorrida no último dia 4, em Manaus, coordenada pelos policiais civis do Denarc da Polícia Civil do Amazonas. Na ocasião, foram apreendidos mais de 600 kg de skunk, avaliados em mais de R$ 12 milhões, que estavam escondidos em airfryers e tinham como destino os estados do Ceará e Pará. Duas pessoas foram presas em flagrante durante a ação.

Ainda como consequência da mesma investigação, na quarta-feira (9), após nova troca de informações, foram apreendidos cerca de 152 kg de skunk em um porto em Belém.

A droga também estava escondida em 38 airfryers acondicionadas em um caminhão-baú, transportadas a bordo de uma embarcação vinda de Manaus. O destino da carga ilícita era a cidade de Natal.