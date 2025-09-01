Diário do Nordeste
Dona de boutique e namorado são presos em carro roubado após perseguição policial em Maracanaú

O veículo foi comprado pelo valor de R$ 15 mil

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
Segurança
empresaria dona de boutique presa loja roupas receptacao
Legenda: A mulher foi presa em flagrante pelo crime de receptação
Foto: Reprodução/Redes Sociais

A empresária dona de uma boutique de roupas Andressa Viana Pessoa foi presa com o namorado Isaque Pereira Guimarães em posse de um veículo com queixa de roubo. O casal, autuado em flagrante pelo crime de receptação, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) negou envolvimento no assalto ocorrido na semana passada.

No entanto, conforme documentos a que a reportagem teve acesso, já na delegacia os suspeitos confessaram que compraram o carro pelo valor de R$ 15 mil sabendo que se tratava de um automóvel roubado. A defesa dos suspeitos foi procurada e informou que neste momento não irá se manifestar.

Na tarde desse domingo (31) Andressa e Isaque estavam no Volkswagen modelo Nivus quando passaram por policiais que reconheceram o carro como um veículo possivelmente roubado. A viatura passou a acompanhar o Nivus, que acelerou, entrou na contramão e subiu no canteiro da avenida.

Nas casas de Andressa e Isaque foram encontradas e apreendidas duas armas de fogo. O casal foi colocado à disposição da Justiça. 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Nessa segunda-feira (1º) a dupla passou por audiência de custódia. O Ministério Público do Ceará (MPCE) se manifestou pela concessão da liberdade provisória, que foi decidida pela Justiça.

Os suspeitos devem ser soltos a qualquer momento e passarão a ser monitorados com tornozeleira eletrônica pelos próximos três meses, com recolhimento integral em casa aos fins de semana. 

