Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Célula do Comando Vermelho é investigada por homicídios e expulsão de famílias em Maranguape

O grupo é apontado como responsável pela morte de uma adolescente de 17 anos, que carregava bebê no colo, e de comandar uma série de assassinatos e ataques em um dos municípios mais violentos do Brasil

Escrito por
Emerson Rodrigues emerson.rodrigues@svm.com.br
Segurança
A facção criminosa Comando Vermelho impõe medo em Maranguape
Legenda: A presença da facção é visível por pichações em diversas localidades de Maranguape. Quem desobedecer as ordens é punido
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma célula da facção criminosa Comando Vermelho (CV) com envolvimento em homicídios, espancamentos e expulsão de moradores, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, está sob a mira da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Na última semana, uma ofensiva deflagrada pela Delegacia Metropolitana de Maranguape cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um dos integrantes do grupo identificado como Antônio Leonardo da Silva Braga, o ‘Leo Braga’

'Leo Braga' e os irmãos Antônio Lynkon Ribeiro da Silva, o ‘Lynkon’ ou ‘Playboy’; e Melysson da Silva Abreu, o ‘Memé’, são investigados por homicídio qualificado e participação em organização criminosa. A reportagem não localizou a defesa do trio até a publicação da matéria. O texto será atualizado se houver manifestação dos advogados. 

Operação policial contra o Comando Vermelho em Maranguape
Legenda: Um dos crimes atribuídos ao grupo foi o homicídio que vitimou uma adolescente de 17 anos
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um dos crimes atribuídos ao grupo foi o homicídio que vitimou uma adolescente de 17 anos, assassinada quando carregava a filha de nove meses no colo. O crime ocorreu no dia 19 de maio de 2024, no bairro Penedo, em Maranguape.  

De acordo com depoimentos reunidos no inquérito, aos quais a reportagem teve acesso, os investigados responsáveis pela morte da garota integram uma célula da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que atua na região. As investigações apontam que ‘Leo Braga’ e ‘Memé’ teriam ligação direta com a execução da garota de 17 anos, enquanto ‘Lynkon’ é citado como o chefe da facção no local e que teria ordenado a morte. 

Veja também

teaser image
Segurança

Tenente da PMCE é suspeito de cometer homicídios, e outro oficial é acusado de vender carro roubado

teaser image
Segurança

Três PMs do Ceará acusados de fraude processual na Tragédia em Milagres são absolvidos pela Justiça

A garota, segundo o depoimento de testemunhas, já havia sido ameaçada de punição pela facção por destratar a mãe e também por namorar um rapaz que moraria em uma comunidade rival. Na ocasião, ‘Lynkon’ determinou que a adolescente fosse submetida a “um corretivo”, mas não seria morta.  

Ela levaria “uma surra” e teria o cabelo cortado. Duas pessoas, sendo um homem conhecido como ‘Josué’ e uma mulher identificada como ‘Alzenir’, foram cumprir a ordem do chefe do CV, mas ao chegar ao local enfrentaram resistência da adolescente.  

Ela entrou em luta corporal com a mulher. Josué estava armado apenas com um pedaço de pau, conforme testemunhas e não conseguiu conter a garota.  

Após a primeira ameaça da facção, a jovem recebeu o "recado” de que não deveria mais destratar a mãe e nem se relacionar com o então namorado. Mesmo diante das “ordens” do chefe do CV, a adolescente continuou o relacionamento com o rapaz.   

No dia 19 de maio do ano passado, ela saiu de casa com a mãe e o filho de nove meses no colo para comprar leite. Quando voltava do mercadinho foi surpreendida por dois homens em uma moto. 

Os assassinos ordenaram que a adolescente colocasse a criança no chão. Ao serem obedecidos, eles efetuaram vários disparos contra a cabeça da garota, que morreu na hora. A criança não ficou ferida e nem a mãe dela, que saiu correndo com a neta no colo em busca de ajuda.  

Outros crimes atribuídos ao grupo 

O caso da morte da garota de 17 anos, segundo a Polícia, não é isolado. As investigações apontam que o mesmo grupo esteve envolvido em pelo menos quatro homicídios recentes. As mortes ocorreram em contextos diferentes, mas todas ligadas a punições contra integrantes e supostos simpatizantes de grupos rivais ou por disputa pelo comando do tráfico. 

Em uma sexta-feira do mês de janeiro de 2024, a vítima Antônio Diekson Sampaio, o ‘Dé’, se dirigiu a um bar na localidade de Penedo, em Maranguape. Ele não era morador da região, mas ia de tempos em tempos beber no local por ter parentes residentes na comunidade.
 

Naquela noite, Diekson ingeriu bebida alcoólica no ‘Bar da Loira’ e, após estar embriado, começou a dizer que “ninguém mandava ali” e que “não tinha facção que mandava ali”. A informação chegou aos ouvidos dos integrantes do CV. 

Veja também

teaser image
Segurança

Primeiro júri de acusados da Chacina da Sapiranga é adiado pela Justiça do Ceará

teaser image
Segurança

Homem que matou professora com golpes de estilete no Ceará é condenado a 42 anos de prisão

Dois homens foram ao local e agrediram Diekson. Bastante machucado, ele ficou caído na rua e foi amparado por moradores, que acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). 

Conforme os relatos de testemunhas, uma ambulância foi acionada, mas demorou a chegar. Antes que o homem pudesse ser atendido, dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram vários disparos contra Diekson, que morreu no local. 

No dia 23 de julho de 2024, um homem identificado como Francisco Reginaldo Viana de Sousa foi morto. O crime teria sido cometido por 'Lynkon', o homem apontado como chefe do CV na região. 

Reginaldo tinha um terreno onde cuidava de animais e cultiva plantações. O local passou a ser usado por usuários de drogas, que maltratavam um cão que pertencia a Reginaldo.  

Para evitar a passagem das pessoas em seu terreno, ele cercou o imóvel. Essa atitude gerou revolta nos faccionados da região. No dia 23 de julho, Reginaldo fumava no alpendre da casa dele quando viu a aproximação dos assassinos. 

O agricultor correu, entrou e casa e fechou a porta. No entanto, os criminosos arrombaram a porta e entraram. A vítima se escondeu no banheiro da casa, mas ainda assim foi morta com vários disparos. 

Uma testemunha viu 'Lynkon' saindo do local após os tiros. Ele estava acompanhado de outros comparsas. 

Além das execuções, “castigos” ordenados pelo CV são comuns na região. Uma das vítimas foi um homem identificado como Antonio Carlos, conhecido como ‘Neném’. O caso ocorreu em 2 de agosto de 2024, na localidade de Penedo. 

A investigação revelou que o "corretivo" foi determinado pelos chefes da facção, 'Lyncon' e seu irmão Melysson. A razão para a agressão foi porque a vítima cumprimentou uma pessoa inimiga da facção CV

De acordo com o depoimento de uma testemunha, cinco homens e uma mulher participaram da ação. A mulher envolvida é uma adolescente.  

Ela filmou a agressão sofrida por ‘Neném’. A adolescente é conhecida por postar em seu Instagram vários símbolos e músicas que fazem referência à facção Comando Vermelho, vangloriando-se de pertencer ao grupo, fazendo o sinal de "2" com as mãos e utilizando figuras de trens cobrindo os olhos. 

Presença da facção em Maranguape 

A presença da facção é visível por pichações em diversas localidades de Maranguape, como Ladeira Grande e Penedo. Essas pichações incluem as siglas "C.V.R.L", (Comando Vermelho Rogério Lemgruber) que faz menção ao fundador da organização criminosa no Rio de Janeiro, o assaltante e traficante Rogério Lemgruber e "T.D2", além de frases intimidatórias como "cada fofoca 10 pauladas!", "X9 não se cria", "abaixa o vidro tira o capacete", "trem bala" e "1 Deus 2 nois 3 bala". 

Membros da facção, incluindo Lyncon e Meme, utilizam frequentemente o sinal do "2" com os dedos e símbolos como bandeiras vermelhas ou imagens de "trens" cobrindo os olhos em suas redes sociais, como uma clara referência à facção CV 

O município figura no 1º lugar entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. A taxa de homicídios, de 79,9, supera a média nacional e estadual e reflete a intensa atuação das facções criminosas

A facção criminosa Comando Vermelho impõe medo em Maranguape
Legenda: A presença da facção é visível por pichações em diversas localidades de Maranguape. Quem desobedecer as ordens é punido
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Quando o Anuário foi divulgado, a Prefeitura de Maranguape declarou que a questão da segurança pública no município "transcende limites territoriais e exige colaboração entre todos os níveis de governo". A Gestão citou diversas ações feitas em parceria com o Governo do Estado do Ceará. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por sua vez, destacou todas as ações implantadas pelo governo nos últimos anos.

A Polícia Civil orienta que denúncias anônimas sobre o caso e sobre a atuação do grupo podem ser feitas pelo 181 (Disque-Denúncia) ou diretamente junto à Delegacia Metropolitana de Maranguape. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A facção criminosa Comando Vermelho impõe medo em Maranguape
Segurança

Célula do Comando Vermelho é investigada por homicídios e expulsão de famílias em Maranguape

O grupo é apontado como responsável pela morte de uma adolescente de 17 anos, que carregava bebê no colo, e de comandar uma série de assassinatos e ataques em um dos municípios mais violentos do Brasil

Emerson Rodrigues
Há 24 minutos
Policial militar fica ferido após troca de tiros em Caucaia
Segurança

Policial militar é baleado em troca de tiros na saída de festa em Caucaia

A vítima, que estava de folga, sobreviveu

Mylena Gadelha
15 de Agosto de 2025
Imagem do ônibus destruído
Segurança

Duas universitárias morrem em acidente de ônibus na cidade de Marco, no CE

Alessamia Menezes e Eduarda Rocha estariam nas poltronas da frente e morreram na hora, ficando presas nas ferragens

Bergson Araujo Costa
15 de Agosto de 2025
Imagem do veiculo alvejado
Segurança

Advogado morre baleado dentro de carro em Fortaleza; outras duas pessoas ficaram feridas

As vítimas lesionadas foram socorridas para uma unidade de saúde

Bergson Araujo Costa
15 de Agosto de 2025
Foto mostra policiais militares realizando apreensões na Operação Espanta Raposa, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) no dia 28 de março de 2019
Segurança

Nove PMs acusados de participar de esquema de corrupção na Região Norte do Ceará são absolvidos

Apenas três policiais militares foram condenados no processo, por crimes ambientais, mas a Justiça entendeu que a punição para esses delitos prescreveu

Messias Borges
15 de Agosto de 2025
Imagem de um policial fardado, sem mostrar o rosto, usada em matéria onde um homem foi preso por matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção criminosa
Segurança

Homem é preso suspeito de matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção em Juazeiro do Norte

Vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi morta em fevereiro deste ano

Redação
14 de Agosto de 2025
Fachada da delagacia
Segurança

Polícia Civil intima envolvidos em caso de criança esquecida em creche de Aiuaba, no Ceará

Crime de abandono de incapaz é investigado

João Lima Neto
14 de Agosto de 2025
Foto da fachada da Delegacia Metropolitana do Eusébio, da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Corpo de mulher é encontrado carbonizado no Eusébio; família suspeita que seja idosa desaparecida

A Polícia Civil investiga o crime e espera os resultados de exames periciais para confirmar a identidade da vítima

Redação
14 de Agosto de 2025
Imagem mostra técnicos da Enel Ceará realizando ajustes no cabeamento elétrico, em razão do furto de fios, entre a Avenida Pedro Lazar e a Avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba, em Fortaleza, entre a noite de 4 de fevereiro e a madrugada de 5 de fevereiro deste ano
Segurança

248 mil imóveis no Ceará ficaram sem energia por conta de 682 furtos de cabos em 2025, diz Enel

Como resposta às ações criminosas, a Polícia registrou um aumento de 654% na apreensão de fios e capturou 172 suspeitos de ligação com o crime, neste ano

Messias Borges
14 de Agosto de 2025
Foto de Valdizio Lima, cearense preso por ser confundido com integrante de facção
Segurança

Engenheiro é preso por 'engano' no Ceará ao ser confundido com membro de facção, alega Defensoria

Raimundo Valdizio Daniel Lima teria sido associado a um celular encontrado em um grupo de WhatsApp de faccionados

Matheus Facundo
14 de Agosto de 2025
Policiais federais durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
Segurança

PF prende homem suspeito de compartilhar 400 arquivos de pornografia infantojuvenil em Fortaleza

Prisão ocorreu no âmbito da Operação Inocência Protegida XII

Redação
14 de Agosto de 2025
Bombeiro debelando fogo no local da ocorrência, onde homem foi preso por incendiar casa de enfermeira por não aceitar fim do relacionamento
Segurança

Homem é preso por incendiar casa de enfermeira no Passaré, em Fortaleza

Conforme a investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Redação
13 de Agosto de 2025
Agressão a técnico de enfermagem
Segurança

Paciente agride técnico de enfermagem e acaba imobilizado em hospital do Interior do CE; veja vídeo

Caso aconteceu em uma unidade de saúde do Crato

Redação
13 de Agosto de 2025
A professora Maria Valderisse Carvalho, conhecida como Lenivalda Carvalho, tinha 56 anos
Segurança

Homem que matou professora com golpes de estilete no Ceará é condenado a 42 anos de prisão

O condenado era ex-companheiro da vítima e fazia constantes ameaças de morte contra ela

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto genérica de um policial militar do Ceará, fardado, próximo a uma viatura policial
Segurança

PM é suspeito de matar tio dentro de táxi e de participar de golpe no aluguel de carros no Ceará

O policial militar foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio. Em outra ação penal, o PM foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por estelionato e associação criminosa

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto da chacina da Sapiranga
Segurança

Primeiro júri de acusados da Chacina da Sapiranga é adiado pela Justiça do Ceará

Dois acusados seriam julgados nesta semana, mas uma atualização de sistema fez o adiamento ocorrer

Redação
12 de Agosto de 2025
Alex foi agredido por um cliente durante entrega no bairro Meireles
Segurança

Entregador de app agredido por cliente no Meireles fraturou osso perto do olho: 'Me chutou na cara'

Trabalhador está internado no IJF para ser submetido a uma cirurgia

João Lima Neto
12 de Agosto de 2025
Imagem mostra jovem encolhida em sofrimento, sentada em sofá, ilustrando adolescente de 13 anos estuprada e engravidada por cunhado no Ceará
Segurança

Homem condenado por estuprar e engravidar cunhada adolescente é preso em Icó

A violência sexual acontecia quando a mãe da vítima não estava próximo

Carol Melo
12 de Agosto de 2025
Foto genérica de policial militar, fardado, de frente para prédio da SSPDS em Fortaleza
Segurança

Tenente da PMCE é suspeito de cometer homicídios, e outro oficial é acusado de vender carro roubado

Um policial militar foi indiciado pela Polícia Civil por participar de dois assassinatos, registrados com uma diferença de 26 dias. Já o outro PM foi denunciado pelo Ministério Público por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo

Redação
12 de Agosto de 2025
Momento dos tiros
Segurança

Homem é morto com 8 tiros em Granja, no interior do Ceará; ele levava uma criança no tanque da moto

A vítima, Romário Rodrigues, de 31 anos, era suspeito de liderar um grupo criminoso na região

Lucas Monteiro
11 de Agosto de 2025