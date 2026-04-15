Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Walter Cavalcante toma posse na Alece após Juliana Lucena assumir Secretaria das Mulheres

Parlamentar entrou no rodízio do PT para deixar suplentes em evidência no ano eleitoral.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Deputado Walter Cavalcante durante discurso na tribuna da Alece.
Legenda: Deputado estadual Walter Cavalcante assumiu mandato na Alece nesta quarta-feira (15).
Foto: José Leomar/Alece.

O suplente de deputado estadual Walter Cavalcante (PV) tomou posse na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), durante a sessão desta quarta-feira (24). O parlamentar substitui Juliana Lucena (PDT), licenciada do cargo para assumir a Secretaria das Mulheres do Estado.

Walter Cavalcante estava como assessor de Assuntos Institucionais do Governo do Ceará até o final de março. Contudo, o político deixou o posto diante do prazo de desincompatibilização eleitoral, que obriga a saída de cargos da administração pública para um candidato estar apto a disputar o pleito eleitoral. 

O parlamentar é o 4º suplente da Federação entre PT, PCdoB e PV e entrou no “rodízio” petista para ficar em exercício na Alece. Para isso, além da saída de Juliana Lucena para a Pasta, o 3º suplente da composição, Acrísio Sena (PT), precisou indicar indisponibilidade.

Em entrevista após a posse, Walter Cavalcante ressaltou que o rodízio no grupo faz parte do entendimento que “ninguém se elege só” na bancada, contemplando a estratégia de dar chance à suplência. 

“Agora eu tô passando (no mandato) porque eu sou candidato, vou passar, aí vai depender também da conversa da federação para que eu possa ou ficar o restante do mandato ou o restante do período legislativo ou ir para uma outra missão que o governador (Elmano de Freitas) não me disse, apenas ele me disse: ’Você sai que nós precisamos de você para uma missão’. Então nós vamos aguardar a missão, as coisas estão se desenhando”
Walter Cavalcante
Deputado estadual suplente pelo PV

Na solenidade de posse, os deputados Salmito (PSB), Moisés Bráz (PT), De Assis Diniz (PT), Tomaz Holanda (Mobiliza) e Luana Régia (PSD) foram designados para a comitiva de recepção ao novo parlamentar, durante a entrada no Plenário 13 de Maio. Familiares e aliados políticos de Walter também participaram. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Sessão na Alece é encerrada em luto à morte de ex-deputado estadual

teaser image
PontoPoder

Entra e sai de suplentes na Alece após janela tem ‘rodízio’ no PT e PSB e licenças de saúde

'RODÍZIO' PETISTA

Outro representante da suplência da Federação entre PT, PCdoB e PV na Assembleia é o deputado Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo Elmano de Freitas (PT). O parlamentar é o 2º suplente da composição. 

Para manter Guilherme na Casa, Fernando Santana (PT) precisou tirar licença e Nizo Costa — 1º suplente da Federação — anunciou indisponibilidade para assumir a vaga no momento. Após o prazo de 120 dias, outro nome deve se afastar, mantendo o “rodízio” petista. 

No início de abril, o PT registrou o retorno do próprio Santana e Moisés Braz aos mandatos, após deixarem os cargos de titulares das secretarias de Recursos Hídricos (SRH) e Desenvolvimento Agrário (SDA), respectivamente. Ambos os casos envolvem o cumprimento às regras da desincompatibilização.

LICENÇA NO PP

A Assembleia também registrou a licença de interesse particular do deputado Leonardo Pinheiro (PSB), por 120 dias. Embora hoje em outro partido, o parlamentar foi eleito pelo PP, que segue dono da vaga e de onde o suplente é convocado. 

Nesse caso, o suplente Almir Bié (PP) retorna para a Casa. O político havia deixado a cadeira após o retorno do titular Zezinho Albuquerque (PP), que deixou a Secretaria das Cidades do Estado para cumprir o prazo da desincompatibilização, no final de março, retomando o mandato de titular.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Deputado Walter Cavalcante durante discurso na tribuna da Alece.
PontoPoder

Walter Cavalcante toma posse na Alece após Juliana Lucena assumir Secretaria das Mulheres

Parlamentar entrou no rodízio do PT para deixar suplentes em evidência no ano eleitoral.

Marcos Moreira
Há 55 minutos
Imagem aérea interna do Plenário da Câmara, com maioria das cadeiras vazias e algumas pessoas em pé espalhadas pelo local.
PontoPoder

Entenda o que diz o projeto do Governo Federal sobre o fim da escala 6x1

Proposta foi enviada ao Congresso Nacional nessa terça-feira (14) pelo presidente Lula.

Milenna Murta*
Há 2 horas
Eleitor caminha em frente a mesários em uma sala de votação, enquanto ao lado está uma cabine da Justiça Eleitoral com urna eletrônica pronta para uso.
PontoPoder

Após fim da janela partidária, quais datas do calendário eleitoral devem movimentar a política

Prazos foram estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.

Luana Barros
15 de Abril de 2026
Imagem de Lula, para matéria sobre enviar ao Congresso Nacional projeto que prevê fim da escala 6x1.
PontoPoder

Lula envia ao Congresso Nacional projeto que prevê fim da escala 6x1

Texto irá tramitar em regime de urgência constitucional, segundo a Casa Civil.

Redação
14 de Abril de 2026
Foto de Aécio Neves e Ciro Gomes em Brasília.
PontoPoder

Ciro espera definição do PL para compor chapa majoritária no Ceará: 'minha tropa tá pronta'

Tucano afirmou ainda que há uma vaga disponível para o partido numa aliança de oposição.

Beatriz Matos, Bruno Leite
14 de Abril de 2026
Foto de Ciro Gomes e Aécio Neves durante reunião de lideranças do PSDB, em Brasília.
PontoPoder

Aécio convida Ciro para candidatura presidencial e cearense desconversa: 'vamos amadurecer'

Declarações aconteceram durante um evento de lideranças tucanas em Brasília, nesta terça-feira (14).

Beatriz Matos, Bruno Leite
14 de Abril de 2026
Homem de meia-idade, com cabelo grisalho curto e barba aparada, veste terno azul, camisa branca e gravata clara. Ele está sendo entrevistado em um ambiente interno amplo e bem iluminado, possivelmente um prédio institucional, enquanto fala diante de um microfone com logotipo. Ao fundo, há várias pessoas caminhando ou conversando, algumas com pastas e celulares, e o espaço possui piso brilhante e iluminação no teto.
PontoPoder

Com saída de Guimarães da corrida ao Senado, Elmano diz que chapa terá 'pluralidade' ideológica

Agora, as opções, segundo Elmano, são Júnior Mano (PSB), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (Rede).

Ingrid Campos, Beatriz Matos
14 de Abril de 2026
Homem de meia-idade, de pele morena, cabelo curto grisalho e óculos, sentado em uma cadeira de escritório atrás de uma mesa de madeira. Ele sorri enquanto escreve em um papel com uma caneta. Veste terno azul, camisa branca e gravata verde. Ao fundo, há um quadro colorido na parede e uma foto emoldurada com um grupo de pessoas sobre a mesa.
PontoPoder

TRE-CE mantém cassação da chapa do Agir na Câmara de Fortaleza, e Luiz Paupina pode perder o mandato

A ação demanda uma nova retotalização dos votos para definir quem ocupará as cadeiras na Câmara Municipal.

Ingrid Campos
14 de Abril de 2026
Roberto Cláudio e Capitão Wagner durante anúncio do comando da Federação União Progressista no Ceará.
PontoPoder

Federação União PP no Ceará oficializa Capitão Wagner na presidência e Roberto Cláudio na vice

Recém-chegado ao União, Mauro Filho também passou a integrar a composição estadual.

Marcos Moreira
14 de Abril de 2026
Alexandre Ramagem detido pelo ICE nos EUA.
PontoPoder

EUA divulgam foto de Alexandre Ramagem após ser preso pelo ICE

O ex-deputado federal foi condenado no Brasil por tentativa de golpe de Estado.

Redação
14 de Abril de 2026
Guimarães toma posse como ministro da SRI e desiste do Senado: 'Virei a chave'
PontoPoder

Guimarães toma posse como ministro da SRI e desiste do Senado: 'Virei a chave'

A mudança motiva troca na liderança do Governo Lula e de assento na bancada cearense.

Ingrid Campos
14 de Abril de 2026
Plenário com parlamentares em pé, prestando minuto de silêncio.
PontoPoder

Sessão na Alece é encerrada em luto à morte de ex-deputado estadual

O político é parente do parlamentar João Jaime (PV).

Marcos Moreira e Milenna Murta*
14 de Abril de 2026
Homem de terno azul fala ao microfone em tribuna, com a bandeira do Brasil ao fundo, em ambiente que remete a uma sessão legislativa.
PontoPoder

Nelinho deixa o MDB e assume o comando do Podemos no Ceará, que segue na base do Governo Elmano

Ex-presidente estadual do partido, Bismarck Maia se filiou ao PSB.

Luana Barros
14 de Abril de 2026
Três ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, aparecem lado a lado em retratos individuais com expressões sérias e vestindo togas oficiais. A imagem foca nos rostos dos magistrados em um plano fechado, transmitindo um tom formal e institucional.
PontoPoder

Relator da CPI do Crime Organizado pede indiciamento de três ministros do STF

Além de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) pede indiciamento do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet.

Redação
14 de Abril de 2026
Pessoa pressiona o botão verde “CONFIRMA” de uma urna eletrônica da Justiça Eleitoral brasileira, com teclado numérico visível e tela ao lado, durante o processo de votação.
PontoPoder

Prefeitas no CE lançam maridos e filhos às eleições de 2026 e sustentam bases nos municípios

Dinâmicas nos municípios indicam como deve ser a composição das nominatas dos partidos nessas eleições.

Ingrid Campos
14 de Abril de 2026
Deputado federal José Guimarães em pronunciamento na Câmara Federal.
PontoPoder

Guimarães cita apelo de Lula para virar ministro e desistir do Senado: 'fui para muitos sacrifícios'

Deputado federal assume Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República nesta terça-feira (14).

Beatriz Matos e Marcos Moreira
13 de Abril de 2026
Foto de Alexandre Ramagem usada em matéria sobre sua prisão pelo ICE, serviço de imigração nos EUA.
PontoPoder

Alexandre Ramagem é preso pelo ICE, serviço de imigração nos EUA, diz PF

O ex-deputado federal é condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado e foi localizado em Orlando.

Redação
13 de Abril de 2026
Fotografia
PontoPoder

300 anos de Fortaleza: revoltas que marcaram a história da capital

Redação
13 de Abril de 2026
Imagem da Villa de Nossa Senhora da Assunção
PontoPoder

Baú da Política: os prédios que abrigaram o Poder nos 300 anos de Fortaleza

A capital cearense sediou, ao longo dos séculos, as diferentes estruturas políticas e administrativas não apenas da cidade, mas do estado do Ceará.

Luana Barros
12 de Abril de 2026
Janela partidária 2026: saiba como a troca de partidos impacta o cenário eleitoral no Ceará
PontoPoder

Janela partidária 2026: saiba como a troca de partidos impacta o cenário eleitoral no Ceará

Movimentações na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados desenham estratégias para as próximas eleições.

Bruno Leite
12 de Abril de 2026