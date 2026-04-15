Walter Cavalcante toma posse na Alece após Juliana Lucena assumir Secretaria das Mulheres

O suplente de deputado estadual Walter Cavalcante (PV) tomou posse na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), durante a sessão desta quarta-feira (24). O parlamentar substitui Juliana Lucena (PDT), licenciada do cargo para assumir a Secretaria das Mulheres do Estado.

Walter Cavalcante estava como assessor de Assuntos Institucionais do Governo do Ceará até o final de março. Contudo, o político deixou o posto diante do prazo de desincompatibilização eleitoral, que obriga a saída de cargos da administração pública para um candidato estar apto a disputar o pleito eleitoral.

O parlamentar é o 4º suplente da Federação entre PT, PCdoB e PV e entrou no “rodízio” petista para ficar em exercício na Alece. Para isso, além da saída de Juliana Lucena para a Pasta, o 3º suplente da composição, Acrísio Sena (PT), precisou indicar indisponibilidade.

Em entrevista após a posse, Walter Cavalcante ressaltou que o rodízio no grupo faz parte do entendimento que “ninguém se elege só” na bancada, contemplando a estratégia de dar chance à suplência.

“Agora eu tô passando (no mandato) porque eu sou candidato, vou passar, aí vai depender também da conversa da federação para que eu possa ou ficar o restante do mandato ou o restante do período legislativo ou ir para uma outra missão que o governador (Elmano de Freitas) não me disse, apenas ele me disse: ’Você sai que nós precisamos de você para uma missão’. Então nós vamos aguardar a missão, as coisas estão se desenhando” Walter Cavalcante Deputado estadual suplente pelo PV

Na solenidade de posse, os deputados Salmito (PSB), Moisés Bráz (PT), De Assis Diniz (PT), Tomaz Holanda (Mobiliza) e Luana Régia (PSD) foram designados para a comitiva de recepção ao novo parlamentar, durante a entrada no Plenário 13 de Maio. Familiares e aliados políticos de Walter também participaram.

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'RODÍZIO' PETISTA

Outro representante da suplência da Federação entre PT, PCdoB e PV na Assembleia é o deputado Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo Elmano de Freitas (PT). O parlamentar é o 2º suplente da composição.

Para manter Guilherme na Casa, Fernando Santana (PT) precisou tirar licença e Nizo Costa — 1º suplente da Federação — anunciou indisponibilidade para assumir a vaga no momento. Após o prazo de 120 dias, outro nome deve se afastar, mantendo o “rodízio” petista.

No início de abril, o PT registrou o retorno do próprio Santana e Moisés Braz aos mandatos, após deixarem os cargos de titulares das secretarias de Recursos Hídricos (SRH) e Desenvolvimento Agrário (SDA), respectivamente. Ambos os casos envolvem o cumprimento às regras da desincompatibilização.

LICENÇA NO PP

A Assembleia também registrou a licença de interesse particular do deputado Leonardo Pinheiro (PSB), por 120 dias. Embora hoje em outro partido, o parlamentar foi eleito pelo PP, que segue dono da vaga e de onde o suplente é convocado.

Nesse caso, o suplente Almir Bié (PP) retorna para a Casa. O político havia deixado a cadeira após o retorno do titular Zezinho Albuquerque (PP), que deixou a Secretaria das Cidades do Estado para cumprir o prazo da desincompatibilização, no final de março, retomando o mandato de titular.