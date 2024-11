Wagner diz que 'há uma dificuldade de definir quem seria liderança' da oposição no Ceará após 2024

Ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza e Presidente Estadual do União Brasil, Capitão Wagner (União) afirmou, nesta quinta-feira (7), que "há uma dificuldade de definir quem seria liderança" da oposição no Ceará após a eleição de 2024, principalmente se as forças que se uniram no segundo turno continuarem marchando juntas. O grupo dele e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) se aliaram para apoiar André Fernandes (PL) na disputa contra Evandro Leitão (PT), na segunda rodada.

A declaração de Capitão Wagner foi feita nesta quinta-feira (7), durante entrevista à Live PontoPoder, comandada pelos jornalistas e editores Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Para o dirigente do União Brasil, a oposição ao Governo do Ceará "precisa se unir" para formar uma "chapa competitiva" em 2026. Para tal, é necessária uma liderança "horizontal", para que as decisões contemplem os diferentes grupos oposicionistas.

"Eu acredito que há uma dificuldade de definir quem seria liderança, porque há, naturalmente, por parte de quem está no Governo uma liderança que surgiu a partir do cargo que ocupou. Hoje, o Camilo é o líder porque é um cara que foi governador, senador e hoje ministro. A partir desses cargos, da força e da estrutura que tudo isso representa facilita essa hierarquia, diferentemente da oposição que não tem esses espaços para poder definir de forma mais clara", avaliou.

Para o dirigente do União Brasil no Ceará, cada uma das lideranças tem critérios para encabeçar a hierarquia da oposição. Todavia, é necessário "ter humildade" para entender que o comando precisa ser "horizontal". A posição de Wagner é a mesma defendida por Roberto Cláudio.

"Se a gente vai para o critério de experiência em gestão, Roberto Cláudio tem 8 anos como prefeito de Fortaleza. Então, tem uma experiência larga em gestão. Se a gente vai por tempo de oposição, que mais tem tempo de oposição sou eu de todos os outros que aí estão; se a gente vai por resultado eleitoral, aí vem o André que teve um excelente resultado eleitoral recentemente. Então, a gente tem que ter a humildade de entender que na oposição a gente tem que ter de fato esse comando horizontal, senão dificulta muito" Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará

'União'

O ex-prefeiturável defendeu, ainda, que as lideranças precisam estar unidas para poder emplacar uma chapa competitiva completa — com nomes fortes para governador, vice, para as duas vagas de senador, além de chapas de deputados federais e estaduais. Caso contrário, "vai ficar muito fácil a vida do PT".

"Se não construirmos essa unidade até 2026, vai ficar muito fácil a vida do PT, que tem a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado e o Governo Federal", complementou.

Ele frisou, ainda, que seu nome "está à disposição" de uma nova disputa majoritária. Ele lembrou que, em 2026, o deputado federal André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto (PL) ainda não terão idade suficiente para disputar os cargos de senador e governador. A idade mínima para cada função é de 35 anos e 30 anos, respectivamente.

Wagner explicou, ainda, que, apesar de seu partido compor chapa com o PT em alguns municípios, como em Maracanaú e Pacatuba, a partir de 2025, o União Brasil continuará na ala de oposição ao Governo do Ceará.