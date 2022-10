Vice-presidente Hamilton Mourão participa de cavalgada em Fortaleza neste sábado (22)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), deve participar de uma cavalgada, em Fortaleza, no próximo sábado (22). Organizado por setores do agronegócio no Ceará, o ato tem o objetivo de mostrar a força de produtores rurais com contornos políticos a 11 dias das eleições presidenciais.

A primeira edição da Cavalgada do Agro Cearense é idealizada pela Associação dos Criadores do Ceará. Até o momento quase 500 produtores rurais se inscreveram para participar do evento.

A concentração da cavalgada será no Aterrinho da Praia de Iracema, às 14h, e tem previsão de saída às 16h. O trajeto vai percorrer a avenida Beira-Mar até um terreno em frente ao Centro de Eventos, na avenida Washington Soares.

O staff do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, já está na capital cearense e fez o percurso do evento como medida de segurança. A Polícia Militar e a AMC vão dar apoio no dia.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil