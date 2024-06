Vereadores de Fortaleza fazem minuto de silêncio por mortes de artistas cearenses

Os parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) fizeram um minuto de silêncio, nesta quarta-feira (26), pelas mortes de três artistas cearenses. O momento, que fez referência à professora de balé Regina Passos, ao bailarino Ítalo Mateus e à cantora e professora Tânia Cabral, atendeu a um pedido do vereador Júlio Brizzi (PT).

Maria Regina Picanço Passos morreu, aos 101 anos, na última quinta-feira (20). Seguidora da disciplina e dos padrões clássicos da dança, formou gerações de artistas e apreciadores das artes no Ceará. Ao longo da carreira, realizou mais de 50 festivais de dança, que marcaram o cenário de arte da época.

Ítalo Mateus Nogueira era dançarino da Academia Michelle Fontenelle e, ao longo da carreira, participou de festivais representando Fortaleza. Pelo que relatou Brizzi, o jovem morreu no domingo (23), aos 30 anos.

Já Tânia Barbosa Cabral de Araújo era professora aposentada do Departamento de Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará (UFC) e morreu no sábado (22). Além de docente, ela era cantora e compositora, tendo participado do grupo Pessoal do Ceará e do movimento Massafeira Livre.

Além do minuto de silêncio, foi requerido pelo petista o envio de moções de pesar aos familiares e amigos dos três artistas. As proposituras foram aprovadas pelo Plenário Fausto Arruda.