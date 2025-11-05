Tiririca se filia ao PSD, muda domicílio eleitoral para o Ceará e buscará novo mandato na Câmara
Ele é natural de Itapipoca, mas passa a votar em Caucaia, onde tem residência.
Deputado federal por São Paulo há quatro mandatos, Tiririca decidiu mudar o domicílio eleitoral para o Ceará, sua terra natal. A intenção é concorrer novamente ao mesmo cargo, mas ocupar uma das 22 cadeiras da bancada cearense na Câmara. A decisão foi confirmada pela sua assessoria de imprensa ao PontoPoder nesta quarta-feira (5).
O parlamentar também deixa o PL e se filia ao PSD, com anuência do secretário estadual Domingos Filho e do deputado federal Domingos Neto. O convite partiu de ambos e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Questionado sobre o motivo da mudança de eleitorado, Tiririca respondeu, pela sua assessoria, que "sempre teve o sonho de poder trabalhar para o povo cearense e retornar à terra natal". Agora, ele passa a votar em Caucaia, onde tem residência.
Veja também
Natural de Itapipoca, Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva ganhou projeção como artista, atuando como palhaço. Sob a alcunha de Tiririca, também fez trabalhos na TV e na música. Em 2010, foi eleito para o primeiro mandato como deputado federal por São Paulo. Até hoje, ele é um dos candidatos mais votados do Brasil, ficando atrás apenas de nomes como Eduardo Bolsonaro, Enéas Carneiro, Nikolas Ferreira e Celso Russomanno.