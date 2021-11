Texto-base da PEC dos Precatórios é aprovado em segundo turno na Câmara

O texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 23/21, conhecida como PEC dos Precatórios, foi aprovado em segundo turno na noite desta terça-feira (9) por 323 votos favoráveis a 172 votos contrários, com uma abstenção. A medida adia o pagamento das dívidas do Governo Federal já reconhecidas na Justiça.

Agora, o texto seguirá para o Senado Federal, onde precisará, também, ser aprovado em dois turnos pelos parlamentares.

A votação desta terça foi mantida pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que declarou não acreditar que o Supremo Tribunal Federal (STF) viesse a interferir no trâmite da proposta. A ministra da Corte Rosa Weber negou pedidos de suspensão da tramitação, mesmo com deputados pedindo urgência na avaliação do caso.

Para a ministra, mesmo com aprovação do texto na Câmara, a medida "não será imediatamente promulgada", dado que seguirá para o Senado.

Aprovação da PEC

O texto-base da proposta já tinha sido aprovado em primeiro turno na madrugada da última quinta (4), por 312 votos a 144, com quatro a mais que os necessários para a aprovação.

O texto abre espaço de R$ 91,6 bilhões no Orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, além de outros gastos durante o ano eleitoral.

Precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, as quais podem ser relativas a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que haja derrota do poder público.

Conforme o relator da proposta, Hugo Motta (Republicanos-PB), a PEC dos Precatórios limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos.

Orientação dos partidos

- SIM

PSL

PL

PP

PSD

PSDB

Republicanos

Democratas

Solidariedade

PSC

Pros

PTB

Avante

Patriota

Maioria

Governo Federal

- NÃO

PT

PSB

MDB

PDT

Podemos

Novo

PCdoB

Psol

Cidadania

Minoria