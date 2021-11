Ciro Gomes pressiona e muda posição de pedetistas cearenses na PEC dos Precatórios

A suspensão da pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) à presidência da República e a articulação com o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, pelo visto surtiram efeito e mudaram a posição de deputados federais do Ceará em relação à PEC dos Precatórios.

Nesta terça-feira (9), dia que está prevista a votação do segundo turno da matéria, dois aliados do ex-governador cearense anunciaram nas redes sociais as mudanças de posições em relação à pauta de interesse do Governo Federal.

O primeiro anúncio foi do deputado André Figueiredo. Argumentando ser "um homem de diálogo", o parlamentar disse que votará contrário à PEC na votação do segundo turno também por ser "homem de partido".

Sou um homem de diálogo e por isso estou na política.



Tenho convicção das minhas escolhas. E minhas ações são pautadas na luta do povo brasileiro.



Mas sou também um homem de partido, por isso, seguirei a orientação da bancada e votarei contrário à PEC 23. — André Figueiredo🌹🇧🇷💉 (@andrepdt12) November 9, 2021

Na votação do primeiro turno, André havia dito ter votado a favor do tema com convicção. O posicionamento gerou desgaste entre aliados.

Só tenham certeza de uma coisa : sou do @PDT_Nacional, meu único partido, há 37 anos e nunca o traí. Diferente de outros que se dizem arautos de uma pseudo moralidade e que estão prontos pra nos abandonar e ao nosso @cirogomes.

A história dirá quem tem razão ! — André Figueiredo🌹🇧🇷💉 (@andrepdt12) November 4, 2021

Ainda nesta terça quem também mudou de lado foi o deputado federal Leônidas Cristino. O parlamentar é ex-prefeito de Sobral tendo sido eleito com o apoio dos irmãos Cid e Ciro Gomes.

"Na primeira apostamos num caminho para diminuir os danos que a proposta original causaria. Infelizmente os últimos acontecimentos demonstram que não teremos essa garantia. Vemos isso agora com muita clareza. No 2º turno Votarei Não!", escreveu nas redes sociais.

Posicionamento

A mudança de voto acontece depois de reunião do PDT em que ficou decidida a orientação contrária à PEC dos Precatórios. Mauro Filho, que atuava como Secretário de Planejamento do Ceará, reassumiu o mandato na Câmara para ajudar o partido a somar forças contra o projeto governista.

A Executiva Nacional do PDT decidiu nesta terça-feira encaminhar o voto contra a PEC dos Precatórios no segundo turno. A posição confirma o que foi aprovado pela bancada federal do partido e fortalece a liderança de Ciro Gomes e do presidente do PDT, Carlos Lupi. pic.twitter.com/RtJGqIwvq7 — Leônidas Cristino (@joseleonidas) November 9, 2021