Tasso e Sarto trocam acenos de parceria em 2024, com Élcio à frente do PSDB Ceará

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) trocaram declarações de apoio à eventual parceria eleitoral em 2024, quando Sarto deve disputar a reeleição. O vice-prefeito da Capital, Élcio Batista, assumiu neste ano a presidência estadual do PSDB no Ceará, em movimento de renovação que o partido tenta promover.

"Estou muito feliz com essa renovação que estamos fazendo através do presidente Élcio, trazendo gente nova, cabeça nova, mentalidade nova, sem os vícios da política atual que estão cada vez piores, não só no Ceará como no Brasil todo. Temos aqui uma parceria antiga com nosso prefeito Sarto, a quem nós respeitamos muito, faz uma administração séria, nunca ouvi falar de nada que não fosse absolutamente republicano. Estamos aí, quero continuar essa parceria", disse Tasso.

Nesta quinta-feira (29), o PSDB promoveu um evento em comemoração aos 35 anos do partido que já foi hegemônico no Ceará, na década de 1990.

O aceno de Tasso teve a reciprocidade imediata de Sarto, que prestigiou o evento do PSDB: "Se depender de mim, essa parceria já está renovada".

O prefeito aproveitou para tecer elogios ao histórico político do ex-senador e ex-governador.

"Até porque, a modéstia do senador Tasso o impede de dizer, e eu tenho feito questão de registrar isso. O Ceará de hoje iniciou-se em 1986 com Tasso Jereissati reformulando a forma de fazer política no Ceará e no Brasil. De lá para cá, todo o sucedânio de lideranças foram frutos, veja, governador a governador, Ciro (Gomes), Lúcio (Alcântara), Beni (Veras), Cid (Gomes), Camilo (Santana), foram todos, diria, como obstetra, paridos dessa ambiência que foi entoada pelo então governador Tasso Jereissati", pontuou.

Já o vice-prefeito Élcio Batista, sobre alianças para 2024, disse que o assunto será discutido apenas no segundo semestre.

Críticas de Tasso

O ex-senador, ao falar sobre estratégias partidárias, fez críticas à atual gestão do Governo.

"Em alguns aspectos, o Ceará enfrenta um momento de retrocesso na política e na economia, hoje mesmo li que não estão chegando novos empregos, estão saindo empregos antigos que foram conquistados com muita luta, com muita disciplina, e o Estado deixa de ser referência nacional em tudo e isso nos preocupa muito, mas nos anima ver essa garotada nova que está chegando com o Élcio no partido", disse.

