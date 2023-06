Nos 35 anos do PSDB, Tasso relembra gestões e defende renovação: 'Sem os vícios da política atual'

Destaque na celebração de 35 anos do PSDB que ocorreu na noite desta quinta-feira (29), em Fortaleza, o ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati relembrou as suas três gestões estaduais no Ceará e avaliou os rumos que o partido tem construído para os próximos anos.

Quando esteve à frente do Governo do Ceará (entre 1987 e 1991 e entre 1995 a 2002), Tasso disse que foi sortudo em ter "uma grande equipe" ao seu lado.

"Se faz um governo escolhendo bem secretários, por sua capacidade, não por politicagem e, desta maneira, formando uma grande equipe. Nós fizemos uma revolução naquela época no Ceará. O Ceará mudou muito a partir de lá e construímos uma escola que virou nacional. E agora estamos entrando no fim do ciclo e está na hora da renovação", apontou em coletiva de imprensa no evento.

Para ele, o processo de renovação pelo qual o partido vive no momento é positivo.

"Eu estou muito feliz com essa renovação que nós estamos fazendo através do presidente Élcio, trazendo gente nova, cabeça nova, mentalidade nova sem os vícios da política atual que estão cada vez piores, não só aqui no Ceará, como no Brasil todo", declarou.

Além disso, o presidente estadual da legenda e vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, também expôs suas expectativas para os próximos anos dentro do partido.

"Essa história, esse legado, o que me inspira são essas pessoas. É tudo que foi feito ao longo desse tempo que inspira e que vai continuar me inspirando para que eu possa continuar esse legado e, claro, levar à frente com o apoio dessas pessoas", disse.

"O senador Tasso Jereissati está muito ativo, ele está ajudando o Eduardo Leite (governador do RS) num projeto nacional, por isso que ele tem ido muito a Brasília, tem ido muito a São Paulo, tem viajado pelo Brasil e, agora, ele vai percorrer esse País junto com o Eduardo, com novas lideranças. E aqui, no Ceará, ele vai no interior sempre que for possível para demonstrar toda a sua capacidade, toda a sua liderança pra essas novas gerações que vêm aí", completou.

35 anos do PSDB

Fortaleza inaugurou um ciclo de encontros, no Ceará, em comemoração ao aniversário do PSDB. Lideranças do partido devem percorrer outras cidades cearenses nos próximos dias. Paralelamente, outras figuras nacionais da sigla realizam solenidades nos estados.

O evento desta quinta-feira contou com a presença de nomes como o ex-senador Luiz Pontes; o secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, Ozires Pontes; a deputada estadual Emília Pessoa; a vereadora Cláudia Gomes, entre outros. Apesar de pedetista, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, também participou do evento e ressaltou a parceria com Tasso e com o PSDB.

"Se depender de mim, essa parceria já está renovada. (...) O Ceará de hoje iniciou-se em 1986 com Tasso Jereissati reformulando a forma de fazer política no Ceará e no Brasil. De lá para cá, todo o sucedânio de lideranças foram frutos, veja, governador a governador, Ciro (Gomes), Lúcio (Alcântara), Beni (Veras), Cid (Gomes), Camilo (Santana), foram todos, diria, como obstetra, paridos dessa ambiência que foi entoada pelo então governador Tasso Jereissati", disse o prefeito.

