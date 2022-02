Tasso, Ciro, Cid e Camilo: evento no Porto do Pecém reúne governadores da história do Ceará

A inauguração da segunda expansão do Porto do Pecém, nesta quinta-feira (10), reuniu três ex-governadores e o atual governador do Ceará: o senador Tasso Jereissati (PSDB), o pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), o senador Cid Gomes (PDT) e o governador Camilo Santana (PT).

O encontro das lideranças políticas acontece em um evento de relevância econômica para o Estado. No ano passado, o Porto do Pecém bateu recorde de movimentação, atingindo a marca de 22 milhões de toneladas.

Já em funcionamento, a inauguração da expansão é uma formalização dos investimentos no setor e uma demonstração de força política da base governista para o setor econômico. O encontro acontece após ofensiva de opositores no Ceará.

O pré-candidato a presidente pelo Podemos, Sérgio Moro, teve encontro com o setor econômico nesta semana, numa série de eventos no Ceará. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), também pré-candidato, esteve no Cariri para evento de liberação das águas da transposição do São Francisco para o Cinturão das Águas, obra do do Governo do Estado.

Legenda: Evento de inauguração da segunda expansão do Porto do Pecém reúne lideranças políticas e de outras áreas nesta quinta-feira Foto: Igor Cavalcante

Além dos ex-governadores, estão também o senador em exercício Chiquinho Feitosa (União Brasil), a vice-governadora Izolda Cela (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), os deputados estaduais Zezinho Albuquerque (PDT) e Walter Cavalcante (MDB), o reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque e o secretário do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho no Ceará, Maia Jr.

Discurso pela continuidade

O foco do evento, apesar da pauta econômica em torno da expansão do Porto do Pecém, teve teor fortemente político, com sucessão de discursos em elogio a uma "continuidade da gestão pública no Ceará".

"Estarmos aqui, juntos, mostra o quão importante é a continuidade, mas, mais que isso, a compreensão de que são projetos de estados e dessa forma deve ser compreendido, independentemente de disputa", disse o senador Cid Gomes, ressaltando também o simbolismo do encontro.

Cid ainda minimizou reflexos eleitorais no evento. "Traduzir essa presença aqui, de três ex-governadores com o atual governador, para uma questão eleitoral de um ano é diminuir a importância desse evento. É um emblema, a gente não precisa estar no mesmo partido, não precisa nem apoiar o mesmo candidato a governador, mas o importante é que o Ceará, com as suas principais lideranças, compreende a diferença entre projeto de Estado e o que é projeto de um governo apenas. A gente sempre distinguiu isso e é o grande responsável pelo crescimento diferenciado que o Ceará está tendo nas últimas décadas", disse o senador em entrevista após o evento.

Legenda: Evento no Porto do Pecém tornou-se uma celebração de gestões do governo do Estado Foto: Igor Cavalcante

O ex-ministro Ciro Gomes listou uma série de avanços no Ceará para comparar a diferença no desenvolvimento do Estado na última década com o baixo crescimento do Brasil.

O senador Tasso Jereissati, chamado de "o maior homem público do Estado do Ceará", também focou o discurso na defesa por uma continuidade da gestão pública.

"Um projeto que teve a continuidade de mais de 34 anos, com as nuances e características pessoais de cada governador, mas o projeto básico (...) de indignação com a pobreza, de amor ao dinheiro público, de respeito ao Fisco, aos recursos do Estado, ao recursos públicos, ficou absolutamente quase que perene e espero que irreversível", disse o senador.