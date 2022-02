Tasso Jereissati: "Não vamos ter um retrocesso no Ceará, nem no nosso País"

O senador Tasso Jereissati (PSDB), em discurso no evento da segunda expansão do Porto do Pecém, nesta quinta-feira (10), disse que, como cearense, tem muita confiança de que "não vamos ter um retrocesso aqui (no Ceará), nem nosso País". No evento, estão reunidos quatro dos cinco governadores eleitos no Ceará desde a redemocratização.

Governador do Ceará por três mandatos desde 1986, Tasso ressaltou a continuidade da gestão pública no Ceará em mais de três décadas. "Um projeto que teve a continuidade de mais de 34 anos, com as nuances e características pessoais de cada governador, mas o projeto básico (...) de indignação com a pobreza, de amor ao dinheiro público, de respeito ao Fisco, aos recursos do Estado, ao recursos públicos, ficou absolutamente quase que perene e espero que irreversível", disse o senador.

Tasso, alvo de elogios do seus sucessores no Governo, também defendeu as trajetórias dos ex-governadores Cid e Ciro Gomes. Ambos iniciaram a carreira pública como aliados de Tasso, mas foram para lados opostos em 2006, quando Cid derrotou o então governador Lúcio Alcântara, único ausente no evento.

O evento dá indícios de que a eleição de 2022 poderá ser a primeira com Tasso no mesmo palanque dos Ferreira Gomes. Em 2018, Tasso foi o principal fiador da campanha adversária de Camilo, encabeçada pelo ex-candidato General Theóphilo, em disputa na qual Camilo venceu em primeiro turno, com quase 80% dos votos.

Em 2020, já nas eleições pela Prefeitura de Fortaleza, o PSDB apoiou o candidato governista, José Sarto (PDT).