Tam Oliveira assume cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza, substituindo Soldado Noelio

O suplente de vereador Tam Oliveira (União) tomou posse de uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quinta-feira (29). Irmão do ex-deputado federal Vaidon Oliveira (Solidariedade), o político assume o posto após o titular da cadeira, o vereador Soldado Noelio (União), solicitar licença pelo prazo de 120 dias.

Durante a cerimônia, após assinar o termo de posse e realizar o juramento, Tam celebrou a oportunidade. “Quero agradecer a minha família que está aqui presente, os mais de 5 mil votos que depositaram a sua confiança para representá-los e trazer melhorias para a nossa cidade junto com o nosso prefeito Evandro Leitão”, disse.

O mais novo parlamentar da CMFor frisou o compromisso com as localidades do Caça e Pesca, Serviluz, Vicente Pinzon, Varjota, Mucuripe e Praia do Futuro I e II. “Iremos fazer um bom trabalho para Fortaleza naquela região para trazer melhorias para a população”, disse.

Ele é o segundo suplente do seu partido a assumir uma cadeira na Câmara de Fortaleza nesta legislatura. Em 3 de janeiro, o suplente Renê Pessoa (União) foi empossado na vaga deixada pelo vereador Márcio Martins (União), nomeado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na Secretaria Executiva Regional (SER) 10.

Tam passou a ocupar a segunda suplência do partido após obter 5.028 votos nas Eleições de 2024. Aliado do candidato derrotado à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União), no primeiro turno da disputa, ele apoiou Evandro no segundo turno.