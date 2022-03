Suplente de vereador em Fortaleza que fez vídeo atirando em bandeira do PT assumirá vaga na Câmara

Dois vereadores de Fortaleza deverão se afastar do cargo por pelo menos 120 dias a partir desta quarta-feira (30): Inspetor Alberto (Pros) e Estrela Barros (Rede), que protocolaram requerimento na Casa hoje, informando sobre a licença das funções por motivos particulares.

Os suplentes devem tomar posse já na sessão da quinta-feira (31). Um deles é Dudu Diógenes, sétimo suplente do Pros, que chegou a veicular vídeo atirando em bandeira do PT durante a campanha de 2020.

Pelo Rede Sustentabilidade, vai assumir Wander Alencar, primeiro suplente do partido, que obteve 4.795 votos. O acordo reconfigura a bancada parlamentar e é fruto de uma costura interna feita nas duas agremiações.

Legenda: Wander Alencar (Rede) e Dudu Diógenes (Pros) são, respectivamente, primeiro e sétimo suplente nas Eleições 2020 Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dudu Diógenes já exerceu cargo de vereador no município de Horizonte em 2004, pelo extinto PFL. Em 2008, chegou a se candidatar à Prefeitura de Horizonte. Em 2020, decidiu disputar vaga de vereador em Fortaleza, mas ficou na suplência, com 3.018 votos.

Em um dos seus materiais de campanha em 2020, Diógenes aparece com uma arma, atirando em uma bandeira do PT. O vereador a quem o suplente substituirá, Inspetor Alberto, chegou a ser condenado, em 2021, a pagar R$ 5 mil por danos morais, por um vídeo em que aparecia atirando em uma foto do ex-presidente Lula (PT).

Troca de representantes

Ceder temporariamente o mandato para que suplentes possam exercer o cargo nas Casas Legislativas é um movimento que faz parte de acordos estabelecidos por vezes ainda durante a campanha eleitoral.

Com a prática, os partidos apostam em dar rotatividade aos mandatos em um ano pré-eleitoral.

No primeiro semestre de 2021, por exemplo, oito vereadores na Câmara de Fortaleza cederam suas vagas para suplentes.