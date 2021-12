Suplente de vereador toma posse na Câmara Municipal de Fortaleza após 13 anos de espera

Segundo suplente do partido Cidadania em Fortaleza, o conselheiro tutelar Marcos Paulo Cavalcante tomou posse como vereador nesta quinta-feira (2), em cerimônia conduzida pelo presidente Antônio Henrique (PDT). Ele é o nono suplente a assumir uma cadeira na Câmara Municipal, na atual legislatura.

Na suplência desde 2004, não tendo concorrido apenas nas eleições de 2012, essa é a primeira vez que o político toma posse do cargo, em 13 anos, com representatividade no bairro Conjunto Palmeiras e Jangurussu.

Politicamente, assumir uma cadeira no Legislativo é uma oportunidade para que os parlamentares possam reforçar o trabalho de base com o eleitorado, além de firmar lideranças políticas que devem trabalhar para eleger deputados nas eleições de 2022.

Mandato

Marcos Paulo deve atuar no mandato por quatro meses. É o tempo que dura a licença de Pedro França (Cidadania), que pediu afastamento dos trabalhos nesta quarta-feira (1), alegando impossibilidade de exercer o mandato parlamentar.

Pedro França, por sua vez, é suplente de Michel Lins que, ainda no começo do ano, também se licenciou da função parlamentar para assumir a Secretaria da Regional III da Capital. Lins é o presidente municipal do Cidadania e participou da solenidade na Câmara.

Emocionado, Marcos Paulo agradeceu a oportunidade de atuar como suplente na Casa e disse pautar seu mandato na defesa dos direitos da criança. Ele atua como Conselheiro Tutelar, de onde pediu licença para assumir o cargo no parlamento.

O vereador tenta o cargo desde 2004, quando se candidatou pela primeira vez pelo PMN. Nas eleições seguintes, ele foi candidato pelo PRP e antigo PPS, que virou Cidadania em 2019.