Oito vereadores cederam vagas a suplentes na Câmara de Fortaleza em seis meses

Na última gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Bruno atuou como Coordenador Especial de Articulação Política. Jonh Monteiro , suplente do PDT, já havia sido eleito vereador em 2012 e 2016.

As duas mudanças mais recentes na composição da Câmara foram aprovadas nesta quarta-feira (30) pelos vereadores. São as licenças de dois estreantes: Lúcio Bruno (PDT) e Germano He-Man (PMB). Os suplentes Jonh Monteiro e Stélio Frota serão empossados nesta quinta (1).

Politicamente, assumir uma cadeira no Legislativo é uma oportunidade para que os parlamentares possam reforçar o trabalho de base com o eleitorado, além de firmar lideranças políticas que devem trabalhar para eleger deputados nas eleições de 2022.

No total, seis partidos deram vez a suplentes. Entre eles, se destaca o PDT - detentor da maior bancada da Casa, com 12 assentos -, que articulou que três ocupantes da suplência assumissem cadeiras.

Enquanto Didi Mangueira é veterano na Casa – com dois mandatos pelo PSL e três pelo PDT -, Pedro França é novato no Parlamento, e se candidatou a primeira vez em 2020.

Houve também troca no PSD. No último dia 17 de junho, após 13 anos consecutivos de suplência em mandatos legislativos, tomou posse o empresário Luiz Sérgio. A troca ocorreu após aprovação do pedido de licença do veterano José Freire, do mesmo partido, que fica afastado por 120 dias, alegando motivos particulares.