STF determina bloqueio de perfis do Telegram e ameaça suspender aplicativo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou bloquear o aplicativo do Telegram, inicialmente, por 48 horas, caso não haja a suspensão de alguns perfis de usuários indicados como propagadores de fake news. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (25).

O bloqueio dos usuários deve acontecer no prazo de até 24 horas, como pede Moraes, relator do inquérito sobre milícias digitais na Corte. Além disso, também foi estipulada uma multa diária de R$ 100 mil por perfil indicado e não bloqueado. Os perfis e números a serem bloqueados não foram esclarecidos.

O Telegram é um aplicativo russo e não tem sede no Brasil. Caso não colabore com as autoridades brasileiras, há um projeto de lei em tramitação no Congresso que prevê a suspensão do aplicativo.