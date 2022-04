Sete deputados federais do Ceará mudam de partido; cinco foram para o União Brasil

Sete deputados federais do Ceará mudaram de partido nos últimos meses. As movimentações ocorreram até esta sexta-feira (1º), quando se encerrou o prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para os parlamentares trocarem de sigla sem perderem o mandato por infidelidade partidária.

Mudaram de legenda para disputar as eleições deste ano os deputados federais Célio Studart, Danilo Forte, Heitor Freire, Moses Rodrigues, Pedro Augusto Bezerra, Nelho Bezerra e Vaidon Oliveira.

Entre eles, Danilo Forte (ex-PSDB), Heitor (ex-PSL), Moses Rodrigues (ex-MDB), o suplente Nelho Bezerra (ex-Pros) e Vaidon (ex-Pros) migraram para o novato União Brasil, chefiado, no Ceará, pelo pré-candidato ao Governo Capitão Wagner.

Com cinco nomes, o partido é o segundo, atualmente, com mais representatividade na Câmara Federal, atrás apenas do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que tem sete parlamentares na bancada.

Além deles, Célio Studart trocou o Partido Verde (PV) pelo Partido Social Democrático (PSD) e Pedro Bezerra deixou o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para integrar os quadros do PDT.

Fidelidade



Toda a bancada do PDT, composta, antes, por seis deputados, permaneceu fiel à legenda, bem como toda a bancada do PT, constituída por três deputados.

Também mantiveram a fidelidade líderes estaduais dos partidos, como AJ Albuquerque, presidente do PP; Denis Bezerra, presidente do PSB e Domingos Neto, filho de Domingos Filho, presidente do PSD.