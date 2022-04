União Brasil é o partido que filiou mais deputados federais nesta janela partidária no Ceará

Após o penúltimo dia de janela partidária, que viabiliza a troca de partido pelos deputados sem o risco de perda de mandatos, o União Brasil, foi o partido que mais cresceu em representatividade na bancada federal do Ceará na Câmara dos Deputados. A legenda filia, na manhã desta sexta-feira (1º), o deputado Moses Rodrigues. Ele será o 5º parlamentar do UB na bancada cearense.

Após as movimentações do troca-troca de partido, entretanto, o PDT segue como a maior bancada partidária do Estado com seis membros, podendo somar mais um, caso de Pedro Bezerra que já anunciou saída do PTB. PSD e PL também agregam novos parlamentares na bancada.

Legenda: Com alto potencial de votos, Moses Rodrigues deixa o MDB e entra no União Brasil, legenda comandada no Ceará por Capitão Wagner

Na tarde desta quinta-feira (31), a informação da filiação de Moses Rodrigues ao UB agitou os bastidores da política cearense. Embora essa já fosse uma possibilidade considerável, a confirmação gerou burburinho entre os pré-candidatos a deputado da legenda, pois a chegada de um parlamentar com alto potencial de votos mexe com os cálculos iniciais para o alcance das vagas. Inclusive, fora do partido.

O União Brasil quer eleger 5 deputados federais e vem com candidatos com bom potencial de votos, como Dayany do Capitão, esposa do pré-candidato ao governo Capitão Wagner, Fernanda Pessoa, filha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, além dos deputados federais já com mandato Heitor Freire, Danilo Forte e Vaidon Oliveira.

O ato de filiação de Moses, que estava filiado ao MDB, deverá acontecer na manhã desta sexta-feira (1º).

Após os últimos movimentos partidários, a divisão da bancada por partido mudou.