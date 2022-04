Ex-vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan se filia ao Cidadania

O ex-vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan, se filiou nesta sexta-feira (1º) ao Cidadania, após o DEM, seu antigo partido, se juntar ao PSL e formar o União Brasil, ligado à oposição no Ceará. O político pretende se candidatar a deputado federal pelo novo partido nas eleições deste ano.

"Foi uma decisão muito pensada. Tenho vários amigos em vários partidos que me convidaram. E o Alexandre (Pereira) é uma pessoa com quem há muito tempo comungamos de ideias parecidas", disse Moroni, que vê no Cidadania "um lugar que é praticamente uma família".

Moroni já foi deputado federal pelo Ceará por quatro mandatos e vice-governador dos anos 1990.

Federação



Em federação com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Cidadania pretende eleger até três deputados federais e quatro deputados estaduais neste ano.

"São dois partidos. O PSDB é um partido histórico e o Cidadania, nos últimos anos, tem tido um crescimento. Estamos em um momento importantíssimo para o Ceará e para o Brasil. Aqui, no Ceará, temos que continuar avançando", declarou o presidente estadual do Cidadania, Alexandre Pereira, no evento de filiação na Assembleia Legislativa (AL-CE).