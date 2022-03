PT Ceará filia deputados Júlio César Filho e Nizo Costa; Augusta Brito adia filiação

Os deputados estaduais Nizo Costa e Júlio César Filho oficializaram a mudança de partido e se filiaram ao Partido dos Trabalhadores (PT). O evento ocorreu na manhã desta segunda-feira (28) na Assembleia Legislativa (AL-CE).

Além deles, que eram do PSB e do Cidadania, respectivamente, a deputada estadual Augusta Brito (PCdoB) também deve se unir à sigla em nova cerimônia na quinta-feira (31). O Diário do Nordeste apurou que a parlamentar só não compareceu à filiação nesta segunda por incompatibilidade de agenda.

"Essa filiação de hoje representa isso: o PT construindo uma ampla frente de enfrentamento ao fascismo no Brasil e no Ceará", define o presidente estadual do PT, Antônio Alves Filho.

Para o deputado estadual Elmano Freitas (PT), a filiação dos três novos filiados foi uma relação construída.

Isso, porque Julinho foi líder do governo de Camilo Santana (PT) na Assembleia por quatro anos e tanto Nizo como Augusta, vice-líder, vinham tendo relação próxima com os parlamentares do partido.

"Estou muito feliz. Tive a honra de estar como líder do Governo Camilo. Aprendemos muito sobre as prioridades do Governo nessa agenda progressista e, hoje, me filiando no PT, estamos com o objetivo de priorizar essa agenda no Ceará, ajudando o governador Camilo a fortalecer a campanha do presidente Lula e sua campanha ao Senado (de Camilo)", declarou Julinho.

Veja outros nomes filiados

Jô Farias (esposa do deputado Nezinho Farias, do PDT)

Yara Virginio (policial penal, representa a categoria)

Igor Mesquita (representa pessoas com deficiência)

Dr. João Filho (médico de Aquiraz)

Cosme Aquino (de Aracoiaba)

Hilton José (de Fortim)



Sucessão estadual



A sucessão de Camilo Santana no Governo do Ceará tem, há meses, provocado desgastes internos na aliança entre PT e o Partido Democrático Trabalhista (PDT), liderado, no Estado, pela família Ferreira Gomes.

No entanto, nesta segunda (25), o presidente da executiva estadual do PT afirmou que a decisão sobre o nome que vai disputar ao Governo cabe ao PDT e que o foco do PT, neste ano, além da campanha de Lula à presidência, é a campanha de Camilo ao Senado.

"Nossa prioridade é o Senado. (...) O PDT indicará o candidato a governador ou governadora. Com o compromisso de que vai nos ouvir, de que vamos construir juntos um nome capaz de representar tanto os interesses do PT como do PDT. Vamos construir uma chapa em consenso", acredita Antônio Filho.

O deputado Elmano Freitas chegou a apontar os nomes da vice-governadora Izolda Cela (PDT) e do atual presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), como lideranças de "relação mais positiva" com o partido.

"A discussão majoritária, o presidente Lula já nos deu o comando de que o Camilo coordena o processo", disse o parlamentar.