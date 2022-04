Cid Gomes e Capitão Wagner promovem eventos de filiação simultâneos na AL-CE nesta sexta (1º)

O senador Cid Gomes (PDT) e o deputado federal Capitão Wagner (UB) comandam eventos simultâneos, na manhã desta sexta-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), para filiação de novos nomes para as siglas. Os adversários têm como foco reforçar as respectivas chapas para ampliar o número de aliados na AL-CE e na Câmara dos Deputados. As lideranças partidárias tentam aproveitar as últimas horas da janela partidária para reforçar seus quadros.

É o segundo dia consecutivo que o senador pedetista participa de articulações na Casa. Na última quinta-feira (31), ele recebeu ao menos quatro nomes que irão disputar vaga no Legislativo representando o PDT, conforme mostrou o Diário do Nordeste. Segundo o presidente estadual da sigla, o deputado federal André Figueiredo (PDT), a meta é eleger até sete deputados federais e até 16 estaduais.

André Figueiredo (PDT) Deputado federal e presidente do PDT-CE “Temos hoje a filiação de nomes de destaque que formarão uma nominata muito forte do PDT (...) Vamos com chapa completa: 47 candidatos a deputado estadual e 23 a federal”

Filiaram-se nesta sexta-feira ao PDT o deputado federal Pedro Bezerra e o estadual Bruno Pedrosa. Pedro deixou o PTB, partido que chegou a presidir no Ceará, mas foi destituído pelo então presidente nacional da sigla, o ex-deputado Roberto Jefferson. Atualmente, o partido reforça a base do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já Bruno deixou o PP, sigla comandada pelo deputado estadual Zezinho Albuquerque (PP). O Progressistas vive um momento de incerteza no Ceará. A sigla historicamente integra a base governista, no entanto, Zezinho planeja lançar-se como candidato à sucessão do governador Camilo Santana (PT). Para isso, ele deixou o PDT e pode fazer oposição ao candidato a ser lançado pela sigla.

Legenda: PDT reuniu tropa de choque na AL-CE nesta sexta-feira Foto: Luana Barros

Além de Cid e Figueiredo, participaram do evento de filiação os deputados estaduais Sérgio Aguiar, Osmar Baquit, Queiroz Filho, Guilherme Landim e Tin Gomes, todos do PDT. O presidente da Câmara dos Vereadores, Antônio Henrique (PDT), também acompanhou o encontro.

Dois dos quatro pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará também compuseram a mesa: o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o presidente da AL-CE, Evandro Leitão. O evento, inclusive, ocorreu no Salão Nobre da Presidência da Casa.

Oposição

A alguns metros dali, Capitão Wagner também estava cercado de aliados para a filiação de nomes que são apostas do União Brasil para ter um bom desempenho na disputa pelo Legislativo.

Deixa o MDB e desembarcaram no partido o deputado federal Moses Rodrigues e seu pai, o empresário Oscar Rodrigues. Pai e filho fazem oposição ao grupo de Cid e Ciro Gomes (PDT) no berço político dos irmãos, em Sobral. Nas últimas eleições municipais, Oscar foi derrotado por Ivo Gomes (PDT), irmão de Cid.

Legenda: Evento de filiação do União Brasil durante discurso do ex-governador Lúcio Alcântara, recém-filiado à sigla Foto: Luana Barros

Chega também ao UB o ex-deputado federal Dr. Agripino, que deixa o Pros, ex-partido de Wagner. Na tarde desta sexta-feira há ainda a previsão de filiação do ex-deputado estadual tucano Carlos Matos. Conforme Wagner, as pretensões da sigla são de eleger até seis deputados federais e até sete estaduais.

Capitão Wagner (UB) Deputado federal e presidente do UB-CE “(Esse evento) demonstra a unidade da oposição, mostra a força que vamos ter neste período pré-eleitoral. Esperamos ter a capacidade de convencer, a partir do dia 2, os demais partidos que o nosso projeto é o melhor projeto”