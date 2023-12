Congresso derruba veto de Lula e prorroga desoneração da folha de pagamento até 2027

O Congresso derrubou, nesta quinta-feira (14), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e prorrogou, até 2027, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A votação terminou em 60 votos a 13 pela rejeição do veto presidencial. Na Câmara, o placar foi de 378 a 78 pela derrubada. O texto ainda passará por promulgação.

Com a decisão, a regra que permite às empresas desses setores substituir a contribuição previdenciária, de 20% sobre os salários dos empregados, por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o setor e serviço prestado.

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Adotada desde 2011, a desoneração da folha de pagamentos é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, incidente sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.

Na prática, a medida reduz a carga tributária da contribuição previdenciária devida pelas empresas.

Veja a seguir quais são os setores que contam com a desoneração da folha: