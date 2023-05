Seminário Prefeitos 2023: arrecadação e progresso de gestões serão focos, diz presidente da Aprece

Presidente da Associação de Prefeitos do Ceará (Aprece), Júnior de Castro ressalta dois pontos que devem ser destaques no XI Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2023: a busca por financiamento para as prefeituras cearenses e o fortalecimento das gestões, principalmente em municípios menores no estado.

Promovido pelo Diário do Nordeste, a 11ª edição do evento, que terá como tema “Inovação, Sustentabilidade e Novos Caminhos para Gestão", ocorre nos próximos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Eventos, e já está com inscrições abertas.

A Aprece é uma das entidades parceiras na realização do seminário, algo que tem gerado resultados positivos para a administração pública no Ceará. "Eu tenho certeza que, ao longo desses anos, muita coisa melhorou nas gestões fruto desse seminário. A gente espera que isso possa continuar acontecendo", destaca Júnior de Castro, que é também prefeito de Chorozinho.

Ele destaca que a edição 2023 deve levantar diversos temas importantes, mas considera que uma deve chamar a atenção de prefeitos e demais gestores que participam do evento: o financiamento.

Júnior de Castro Presidente da Aprece "Devido à situação financeira que hoje a gente vivencia nos municípios, alguns com queda de arrecadação. (...) Desde já, eu digo que esse tema vai chamar muita atenção dos gestores, vai atrair muita gente, porque é algo que vem para somar com as nossas arrecadações, fazer com que nós consigamos entregar ainda mais investimentos da nossa população".

A eficiência nas gestões e a qualificação dos gestores é outro ponto destacado pelo presidente da Aprece, que ressalta que o seminário não é voltado apenas para prefeitos, mas também para "os secretários, técnicos das secretarias, vice-prefeito e vereadores". Algo que é importante, principalmente, para cidades menores.

"É muito importante o seminário principalmente para os municípios pequenos, que não têm tantos técnicos qualificados e que veem nesse seminário a oportunidade de ter acesso à informação, ao conhecimento e que voltam com tudo isso para melhorar a gestão", ressalta.

Primeira infância e protagonismo feminino

Coordenador técnico do Seminário Prefeitos 2023, Juraci Muniz cita alguns dos temas que também devem integrar a programação do evento, como sustentabilidade, recursos financeiros e a melhoria da estrutura dos municípios. Outras temáticas atuais também devem ganhar destaque, como a Primeira Infância.

Ele citou ainda a participação feminina como uma temática que estará presente ao longo do seminário. "O público feminino desempenha e exerce relevante destaque na administração pública", afirma.

Muniz destaca a importância do Diário do Nordeste na realização do evento. "Essa parceria fortalece, dá uma credibilidade, uma legitimidade ainda maior ao evento e os parceiros que organizam juntos se unem em prol de um objetivo comum", ressalta.

Também são parceiros na realização do seminário, além da Aprece, o Tribunal de Contas do Ceará, a Prática, o Instituto Rui Barbosa e a União de Vereadores do Ceará.

"O objetivo é o fortalecimento da gestão, a preocupação com a formação continuada do gestor, com atualização sobre temas. Não só preocupações relacionadas ao cumprimento de obrigações, mas também na solução de problemas, na arrecadação, na melhor realização da despesa e na preocupação com as verdadeiras políticas públicas que exigem do gestor, hoje, ainda mais atenção", reforça.