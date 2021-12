Sarto anuncia reajuste salarial de 11% para servidores públicos de Fortaleza em 2022

O prefeito José sarto (PDT) anunciou, na tarde desta terça-feira (14), um reajuste salarial de 11% aos servidores públicos de Fortaleza, que passará a ser implementado em 2022. O aumento será dado de forma escalonada e representará, de acordo com o chefe do Executivo, um acréscimo de R$ 500 milhões na folha de pagamento da Capital.

Ainda nesta terça, o prefeito deverá enviar uma mensagem à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. A expectativa é de que o reajuste seja aprovado até a quinta-feira (16), quando o parlamento municipal entrará em recesso até fevereiro. A informação havia sido adiantada pelo colunista Inácio Aguiar.

O último reajuste aos servidores da Capital ocorreu em 2019, ainda na gestão do prefeito Roberto Cláudio (PDT). O acréscimo dado foi de 3%, mas corrigido para 4,3% após a consolidação dos dados do IPCA, em fevereiro de 2020.

De acordo com o prefeito, esse reajuste significa "aumento ganho real para os trabalhadores, pois ultrapassa o acumulado da inflação prevista para este ano".

O incremento no salário dos servidores será feito de forma escalonada. Um aumento de 4% será implementado em fevereiro, mais 4% em agosto e 3% em dezembro de 2022, de forma retroativa, somando 11%.

Os valores foram tratados em comum acordo com representantes de sindicatos, que se reuniram com o prefeito.

Força tarefa

A proposta faz parte de um pacote de matérias que o prefeito está enviando à Câmara Municipal com estratégia de tentar valorizar os servidores.

Com foco em sair de recesso ainda nesta semana, a Câmara Municipal de Fortaleza convocou sessão nesta terça-feira (14) para acelerar a tramitação de propostas pendentes, como o Orçamento 2022 e outros projetos enviados, na segunda-feira (13), pela Prefeitura de Fortaleza.

Entre os projetos, está a criação do Programa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e a instituição de cobrança tarifária pela administração do lixo. A Prefeitura justifica a medida alegando que a Lei Nacional de Saneamento Básico tornou obrigatória a cobrança, com prazo para definição do Poder Público até 31 de dezembro de 2021.