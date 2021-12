Sarto dará reajuste aos servidores municipais de Fortaleza; anúncio será feito em reunião

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) vai anunciar na tarde desta terça-feira (14) à representação dos servidores públicos municipais o reajuste salarial da categoria que, conforme apurou esta coluna, está garantido.

As partes se encontram em uma reunião e a base para o incremento dos vencimentos dos trabalhadores do poder público municipal será a inflação.

Ainda nesta terça-feira, após o encontro com os servidores, o prefeito deverá enviar um projeto com a proposta para apreciação dos vereadores.

O último reajuste dos servidores ocorreu em 2019, ainda na gestão do prefeito Roberto Cláudio (PDT). No período, o reajuste anunciado foi de 3% em dezembro daquele ano, mas corrigido para 4,3% após a consolidação dos dados do IPCA, em fevereiro de 2020.

Pouco depois, em março de 2020, veio a pandemia da Covid-19 e entrou em vigor a Lei Complementar 173, em âmbito nacional, que congelou vencimento de servidores públicos até o fim deste ano de 2021.

O reajuste salarial a ser apresentado por Sarto, portanto, deve valer a partir de janeiro de 2022.

Valorização do servidor

A proposta faz parte de um pacote de matérias que o prefeito está enviando à Câmara Municipal com estratégia de tentar valorizar os servidores.

O executivo enviou na segunda-feira (13), por exemplo, uma proposta para estimular os servidores de carreira a ocuparem cargos essenciais na administração municipal.

São incentivos financeiros para funções nas áreas de de Controle, Transparência e Gestão Fiscal, que exigem do servidor municipal um preparo técnico permanente e o exercício de funções em regime de trabalho integral.