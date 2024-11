Roberto Cláudio diz que recebeu ligação de Evandro no 2º turno, mas decisão sobre o PT estava tomada

Presidente do PDT Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) conversou por telefone com o então candidato Evandro Leitão (PT) logo após o primeiro turno. Na conversa, o petista pediu apoio do pedetista contra André Fernandes (PL) no segundo turno. Contudo, ao ouvir o pedido do antigo aliado, o ex-prefeito já tinha decidido apoiar o candidato do PL.

A conversa foi revelada nesta quinta-feira (31) por Roberto Cláudio durante entrevista para a live do PontoPoder, comandada pelos jornalistas e editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

“O Evandro me ligou na quinta-feira. Eu, honestamente, tinha uma decisão e deixei mais ou menos clara, não disse isso para ele por telefone por elegância, (uma decisão) de certeza de não apoiar o PT por convicção e coerência ao que eu estou fazendo na política”, declarou o pedetista.

Segundo ele, desde a derrota em 2022 na disputa pelo Governo do Ceará, seu papel passou a ser de “vigilância e oposição ao PT no Ceará”.

“Não apenas porque eu perdi, mas porque essa oposição, na minha cabeça, tem se tornado cada vez mais necessária. Então, eu já tinha essa compreensão na minha cabeça”, completou.

“A decisão de apoiar o André foi mais em razão de conversas que tive com várias pessoas e com ele mesmo. Mesmo quando o Evandro me ligou, eu já estava com essa certeza, mas precisava ter os cuidados de conversar com muita gente antes de tornar pública essa minha decisão”, concluiu.