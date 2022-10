Quem é Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz que é investigado por desvios na merenda escolar

Eleito em 2020 para comandar a Prefeitura de Aquiraz, cidade detentora do 8º maior Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, Bruno Gonçalves (PL) está sendo investigado pela Câmara Municipal por suspostas irregularidades na compra da merenda escolar.

De acordo com a denúncia, apresentada por um popular em junho deste ano, há indícios de fraude em contratos de R$ 4 milhões destinados à aquisição de carne bovina, suína, frango, leite e itens de hortifruti que seriam utilizados para fazer os alimentos nas escolas da rede municipal.

Apesar de uma comissão parlamentar processante ter sido aberta em junho, a Câmara confirmou apenas agora que irá investigar o caso. Os contratos se referem à compra de itens alimentícios para a merenda escolar entre 2021 e 2022.

As acusações envolvem notas fiscais duplicadas, recebimento de mercadoria irregular e pagamento sem comprovação de serviço prestado pela empresa vencedora da licitação para aquisição dos gêneros alimentícios, "A Cavalcante de Assunção Alencar Eireli ME".

À época da abertura da comissão de investigação pelos vereadores, a Prefeitura alegou que o processo era "político", tendo em vista a proximidade das eleições.

Queda de braço

Desde que assumiu, o prefeito Bruno Gonçalves vem protagonizando embates com vereadores da cidade. Em agosto, serviços essenciais à população chegaram a ser suspensos devido a uma queda de braço entre o gestor e os parlamentares. Os principais afetados, no entanto, foram os populares do município, que ficaram sem coleta de lixo, transporte gratuito e troca de lâmpadas por cinco dias.

Na ocasião, a Prefeitura alegava que não tinha recursos para pagar a empresas prestadoras de serviços. Os vereadores, no entanto, pediam o detalhamento do uso dos recursos, alegando que a gestão municipal havia gasto o previsto para um ano apenas em seis meses.

Após queda de braço, os parlamentares aprovaram a abertura de crédito suplementar para que o Poder Executivo Municipal pagasse as prestadoras de serviços.

Trajetória

Médico obstetra e ginecologista, Bruno Gonçalves é natural de Fortaleza e tem 38 anos. De berço com tradição política, ele foi eleito prefeito de Aquiraz em 2020 com apoio de seu pai, Acilon Gonçalves, que é prefeito de Eusébio e presidente do PL Ceará. Naquela eleição, Bruno obteve 53,88% dos votos válidos e acabou derrotando o então gestor, Edson Sá (PDT), que buscava a reeleição.

Foi com atuação junto ao pai no Eusébio, inclusive, que Bruno ganhou projeção nos municípios vizinhos. Ainda que tenha nascido em Fortaleza, foi na cidade comanda por Acilon que cresceu. Lá, atuou como médico no Hospital Municipal e em postos de saúde.

Antes de concorrer à Prefeitura de Aquiraz em 2020, ele estava no segundo mandato como deputado estadual. Nas duas vezes que disputou uma vaga na Assembleia, saiu vitorioso - tendo obtido 75.511 votos, em 2014, e 82.515, em 2018. Em ambos os pleitos, ele teve votações expressivas nas duas cidades.

Em 2022, Bruno apoiou a candidatura de Marta Gonçalves (PL), mãe dele, na disputa por uma vaga na Assembleia. Ela foi a terceira mais votada do Estado.