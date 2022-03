PTB muda presidência no Ceará e Delegado Cavalcante deixa o partido após divergências

O deputado estadual Delegado Cavalcante anunciou pelas redes sociais, neste domingo (13), que se desfiliou do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no qual exercia a função de presidente no Ceará até a última sexta-feira (11). O secretário executivo da Prefeitura Municipal de Maracanaú, Euler Barbosa, assumiu a presidência da sigla.

Delegado Cavalcante afirmou que renunciou à presidência do Partido, antes de se desfiliar. "Minha decisão se dá porque não compactuo com mudança repentina desconfortável na executiva nacional do partido, a qual rompeu com o compromisso de renovação por parte do seu estatuto, trazendo instabilidade jurídica e incertezas políticas para o corrente ano", explicou em nota.

O deputado estadual também fez um balanço do tempo que presidiu o PTB no Ceará, cerca de um ano: "No pouco tempo que estive à frente do partido, me mantive fiel ao seu estatuto, conseguimos formar um grupo unido de patriotas, batalhei pela formação de dezenas de comissões em nosso estado".

Disputas dentro do partido

O PTB nacional conta com um novo presidente, Marcus Vinícius, desde 11 de fevereiro deste ano. Mas Delegado Cavalcante era aliado da antiga presidente interina, Graciela Nienov, que se desgastou com o dono do partido, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, após o vazamento de áudios.

No Ceará, o Partido também conviveu com uma disputa interna. O ex-presidente da sigla, o deputado federal Pedro Bezerra é ligado ao governador do Ceará, Camilo Santana (PT), enquanto o seu sucessor, Delegado Cavalcante, apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o que causou um racha no PTB no Ceará. Pedro Bezerra articula deixar o PTB e ir para o PDT.

Com a saída do partido, Cavalcante deve procurar outra sigla para disputar as eleições neste ano. Ele foi procurado pela reportagem, mas não atendeu as ligações nem respondeu as mensagens.

[Atualização: 15h34, do dia 13/03/2022] Novo presidente estadual do PTB, Euler Barbosa preferiu não comentar a saída do Delegado Cavalcante. "Há uma grande construção em andamento no Ceará. Estamos mobilizando grupos e trabalhando as chapas proporcionais para construirmos alternativas para Governo e Senado", projectou.

Nas redes sociais, Euler publicou uma mensagem em que o presidente nacional do Partido, Marcus Vinícius, lhe deseja boa sorte e boas vindas.

Marcus Vinícius Presidente nacional do PTB Hoje, o Partido Trabalhista Brasileiro no Ceará está sob a presidência do meu amigo Euler Barbosa, que vai nos ajudar a construir uma grande unidade conservadora, que possa representar o PTB nacionalmente, no Congresso Nacional e na Câmara do Ceará, com deputados alinhados às nossas diretrizzes partidárias, cristãos, conservadores, que prezam a pátria, Deus e a família."