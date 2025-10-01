Projeto que amplia isenção do Imposto de Renda deve ser votado nesta quarta (1º)

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, nesta quarta-feira (1º), o projeto de lei que eleva a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês a partir de 2026. O texto (PL 1087/25), enviado pelo Governo em março, está na pauta da sessão marcada para as 13h55.

A proposta prevê que a perda de arrecadação estimada em R$ 25,8 bilhões anuais seja compensada com aumento na tributação para quem recebe mais de R$ 600 mil por ano.

Quem recebe R$ 5 mil terá uma economia anual prevista de R$ 4.356,89. Já quem ganha um salário de R$ 6.260, por exemplo, terá uma economia anual estimada em R$ 1.822,01

Conforme o Ministério da Fazenda, esse grupo representa 0,13% dos contribuintes e hoje paga, em média, 2,54% de Imposto de Renda.

Consenso para aprovação

Relator do texto, o deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmou, em entrevista na semana passada, que há consenso entre os parlamentares para aprovar a isenção total para rendas de até R$ 5 mil e parcial para salários de até R$ 7.350.

Segundo ele, o desafio está em equilibrar a compensação fiscal para assegurar que cerca de 16 milhões de brasileiros sejam beneficiados com a mudança.

O projeto já foi aprovado em julho por uma comissão especial da Câmara e tramita em regime de urgência no Plenário.