Presidente do PT, Gleisi Hoffmann rebate Ciro: 'PT e governo Camilo foram leais à aliança com o PDT'

No centro da polêmica entre PT e PDT no Ceará, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou, nesta sexta-feira (8), a postura de Ciro Gomes (PDT) no episódio envolvendo o ex-governador Camilo Santana (PT).

Enquanto Ciro colocou em dúvida a fidelidade de Camilo no grupo governista, a dirigente argumentou que "PT e o governo Camilo foram leais à aliança com o PDT no Estado" e que "sempre estiveram com Lula pelo Brasil".

"Ciro Gomes precisa parar de culpar Lula por problemas de sua candidatura, inclusive no Ceará", pontuou a dirigente.

Durante entrevista ao Avesso Podcast, o pré-candidato à presidência da República afirmou que o ex-presidente Lula estaria atuando nas articulações locais a partir de aliança com Eunício Oliveira (MDB) e de promessa de ministério para o ex-governador petista.

Gleisi também rebateu fala de Ciro sobre suposto cargo que Camilo ocuparia em eventual governo Lula.

"Dizer que Camilo troca apoio por cargo é ofensa a ele, à verdade, que um aliado não pode cometer", disse a deputada federal do Paraná.

Ciro Gomes precisa parar de culpar Lula por problemas de sua candidatura, inclusive no CE. PT e gov Camilo foram leais à aliança c/ PDT no Estado. Sempre estiveram c/ Lula, pelo Brasil. Dizer q Camilo troca apoio por cargo é ofensa a ele, à verdade, q um aliado ñ pode cometer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 8, 2022

Crise

Pela primeira vez o ex-governador Camilo Santana rebateu falas de Ciro Gomes. Então aliados, o petista sempre procurou distensionar qualquer tipo de divergência na aliança, mesmo quando o ex-ministro fez duros ataques ao PT e a correligionários.

Dessa vez, a disputa entre Izolda Cela e Roberto Cláudio pela indicação do PDT à candidatura ao Palácio da Abolição segue tão intensa que chegou a níveis inesperados por líderes do grupo.

Está marcado para o dia 18 uma nova reunião do PDT para a definição de um nome. Enquanto isso, lideranças partidárias, em defesa de Izolda e Roberto Cláudio, se manifestam nas redes sociais em busca da unidade.