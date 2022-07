Presidente do PDT Ceará diz trabalhar "para que não haja sequer votação" na definição de candidatura

Presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo afirmou que, às vésperas da definição de quem será o pré-candidato do PDT ao Governo do Ceará, as lideranças estão "trabalhando para que não haja sequer votação" no diretório estadual do partido. "Vamos trabalhar para isso até o último momento", garantiu nesta sexta-feira (15), em visita ao Crato.

A expectativa de votação é apontada como quase certa nos bastidores após racha interno da aliança governista por conta do acirramento entre as pré-candidaturas da governadora Izolda Cela (PDT) e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Os integrantes do diretório devem se reunir nesta segunda-feira (18), na sede do partido em Fortaleza, para tomar a decisão. Segundo Figueiredo, a intenção é "conciliar entre os pré-candidatos" para que "não haja sequer votação".

Figueiredo acompanha visita de Roberto Cláudio ao município da região do Cariri. Ele esteve com o ex-prefeito em restaurante no Crato durante a noite da sexta. No sábado, também acompanhou a agenda do pré-candidato do PDT na região.

Os dois não se encontraram com Izolda Cela, que visitou a Expocrato também na noite desta sexta. Ela esteve acompanhada do ex-governador Camilo Santana (PT) e de deputados estaduais e federais, tanto do PDT como de partidos aliados.

Apoio "efetivo" ao escolhido

Apesar de afirmar trabalhar pelo consenso, André Figueiredo admitiu a possibilidade de ir a voto. Ele afirma, contudo, esperar que "quem não for o vencedor, possa efetivamente apoiar o candidato mais votado".

André Figueiredo Presidente do PDT Ceará "Nessa decisão, esperamos que quem quer que seja o vencedor, possa estar ao lado de todos os outros. e quem não conseguir apoiar o êxito, possa apoiar. Isso o PDT não vai abrir mão".

O diretório estadual do PDT é formado por 84 membros titulares e 28 suplentes. A reunião para definir quem será o pré-candidato do PDT ao Palácio da Abolição está agendada para às 17 horas desta segunda-feira, na sede do partido em Fortaleza.