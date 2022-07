Deputado apela a Padre Cícero pela volta de Cid Gomes à articulação governista; foto agita grupos

No início desta semana, escrevi nesta coluna que membros da aliança governista estão perdendo a esperança de um acordo para manter o grupo unido na disputa pelo Governo do Estado. Diante do caos instalado por troca de forças, debates acalorados, posicionamentos divergentes nas redes sociais e defesa de nomes diferentes, alguns já estão apelando para as forças divinas.

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) disse, em suas redes sociais, rogar para que “as bençãos do Padre Cícero iluminem o senador Cid Gomes”. A postagem, na última sexta (15), tem um tom de pedido para que o ex-governador volte aos diálogos da sucessão.

Legenda: Publicação do deputado tem foto dele ao lado de Cid Gomes Foto: Reprodução Instagram

A foto dos dois é antiga. Diante da ausência de Cid Gomes, a imagem chegou a circular como sendo uma suposta “volta” do senador às tratativas eleitorais. Não há sinais evidentes neste sentido, entretanto.

Aldigueri já falou publicamente sobre seu apoio à reeleição da governadora Izolda Cela. A bancada do PDT na Assembleia está dividida entre a ela e o ex-prefeito Roberto Cláudio, uma polarização que se repete em outras instâncias partidárias e na base governista.

Os deputados pedem a Ciro Gomes e André Figueiredo a volta de Cid Gomes às tratativas. Hoje, dois dias antes da reunião do diretório estadual do PDT, conversas estão em andamento, mas é crescente a opinião de que Cid seria o único a destravar os impasses.