Reunião de Ciro Gomes com deputados teve murro na mesa, choro e pedidos para que Cid volte ao debate

A reunião entre os deputados estaduais e federais do PDT com Ciro Gomes e o presidente estadual André Figueiredo na última segunda-feira não poderia ter sido calma. O partido vive uma crise interna fruto das divergências entre correligionários sobre a definição do candidato ao governo do Estado.

O clima tenso resultou em um debate acalorado com murro na mesa e tudo mais. É bem verdade que foi acalmando, mas as pressões resultaram até em choro de um dos parlamentares.

No fim das contas, acabou sendo uma sessão desabafo em que os comandantes fizeram críticas aos liderados e ouviram as ponderações. Um dos assuntos mais criticados por Ciro foi uma reunião ocorrida na semana passada entre os deputados estaduais do partido e o que ex-governador Camilo Santana. Houve críticas de Ciro à postura do ex-governador e ao presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, que estava presente à reunião.

Como era de se esperar, a maioria externou apoio à governadora Izolda Cela, mas foi também consensual que houve erros de percurso dos dois lados, de apoiadores dela e do ex-prefeito Roberto Cláudio.

Todos os parlamentares puderam se manifestar e fizeram suas ponderações. Uma coisa foi unânime: o pedido para que o comando trouxesse Cid Gomes de volta às negociações.

Distante das articulações diretas no Estado para focar na candidatura nacional, Ciro ouvir de parlamentares que Cid era a liderança para resolver qualquer impasse entre os aliados.

Pelo menos ao que parece, os ânimos só vão acalmar quando o candidato for escolhido. E, com certeza, algumas feridas ficarão abertas.