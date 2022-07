PDT marca convenção para homologar candidato no Ceará para o dia 24 de julho

O PDT já marcou a da sua convenção partidária que deve anunciar o candidato do partido ao governo do Estado e as chapas que disputarão vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. O ato deverá acontecer em Fortaleza no próximo dia 24 de julho, um domingo. A informação foi confirmada pelo presidente estadual da sigla, deputado federal André Figueiredo.

A decisão, diz a assessoria do parlamentar, foi tomada pelo comando nacional da sigla, em sequência entre os estados brasileiros. Dia 23 deverá ser o evento no Rio de Janeiro, dia 24 aqui no Ceará, dia 30 do Rio Grande do Sul e no dia 31 no Maranhão.

Geralmente, o principal partido do grupo governista deixa a sua convenção para o último dia do prazo. Constitui-se também uma novidade na estratégia do partido a realizar a sua convenção logo no início do prazo.

Internamente, o PDT vive uma crise diante do impasse para a definição das candidaturas em que tem ficado evidente uma polarização entre as pré-candidaturas de Izolda Cela e Roberto Cláudio. O clima interno, evidentemente, se reflete na aliança governista.

A relação principalmente com o PT de Camilo Santana se deteriorou bastante no processo de pré-campanha. Lideranças estão em campo tentando apagar os incêndios para evitar um rompimento que parece inevitável.

Na próxima segunda-feira (18), o diretório estadual do partido se reúne para debater a escolha do candidato ao Governo do Estado. Até lá, muitas articulações de bastidores estão em andamento.