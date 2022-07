'Não considero a possibilidade de rompimento', diz Izolda no Cariri às vésperas da definição do PDT

A três dias da definição do PDT sobre a candidatura ao Governo do Estado, a governadora Izolda Cela disse não acreditar no rompimento da aliança entre os partidos que integram hoje a base aliada no Palácio da Abolição.

"Eu não considero a possibilidade de rompimento", declarou Izolda durante visita à Expocrato ao lado do ex-governador Camilo Santana (PT) e de lideranças da região.

A reunião do diretório na segunda-feira (18) deverá escolher o nome pedetista que vai disputar a sucessão estadual do grupo. Em meio ao veto do nome do ex-prefeito Roberto Cláudio por partidos como MDB, PT e PP, o risco de racha entre siglas da base cresce. O ex-prefeito também viajou ao Cariri, mas não encontrou a governadora.

Fugindo de polêmicas, Izolda continua mantendo o discurso de unidade. Questionada sobre a disputa interna, ela disse que "a nossa palavra sempre foi defendendo a união pelo Ceará, a ampla aliança".

Ao lado de Camilo, em evento da CDL de Fortaleza, na última quinta-feira (15), a gestora já havia reforçado o discurso da continuidade do projeto.

Cariri

A visita da governadora também foi acompanhada pelo prefeito do Crato, Zé Ailton (PT), o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, além de deputados, como Elmano de Freitas (PT), Fernando Santana (PT), Augusta Brito (PT), Julinho (PT), Idilvan Alencar (PDT) e José Guimarães (PT).

A viagem ao Cariri às vésperas de definição do PDT é estratégica por conta do peso político e econômico da região. Berço do ex-governador Camilo Santana, a região é parada obrigatória de lideranças estaduais.

Agendas paralelas

Disputando a indicação do partido na próxima segunda (18), o ex-prefeito de Fortaleza também desembarcou no Cariri na noite desta sexta-feira (15).

📍Já estamos na Região do Cariri, com direito a uma calorosa recepção em Juazeiro e no Crato.🤝 pic.twitter.com/uw8U56MoDf — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) July 15, 2022

Roberto Cláudio estava ao lado do presidente do PDT cearense, deputado federal André Figueiredo, e de parlamentares, como Marcos Sobreira (PDT), Pedro Bezerra (PDT) e Eduardo Bismarck (PDT).

O pedetista não compareceu à feira da Expocrato na noite desta sexta. A agenda ocorreu em um restaurante do Crato com aliados regionais.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil