Sem agenda com Izolda e Camilo no Cariri, Roberto Cláudio diz que tensão no PDT "não é uma disputa"

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, pré-candidato ao Governo do Ceará pelo PDT, falou sobre a reta final para definição da candidatura do PDT ao Governo do Estado, em visita ao Cariri na noite da sexta-feira (15). Em agendas paralelas na região, Roberto Cláudio não teve encontro com a governadora e pré-candidata à reeleição, Izolda Cela (PDT), e o ex-governador Camilo Santana (PT).

Roberto Cláudio e Izolda protagonizam queda de braço para definição de quem será o escolhido pelo PDT na disputa, em cenário de tensão com partidos aliados e correligionários. O ex-prefeito disse que as agendas na mesma cidade foram uma "boa coincidência", em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

"Foi uma boa coincidência. Eu e Izolda somos do mesmo partido, compartilhamos o mesmo projeto. Não é uma disputa é uma dinâmica partidária, em que o que interessa é dar ao Ceará uma opção de futuro, se a gente vai optar pelo retrocesso, por uma opção de radicalismo de fanatismo ideológico que nem junta equipe nem capacidade ou ideais. Ou se vamos continuar na mesma toada de trabalho, que o Ceará tem vivido, de realização e de humildade pra reconhecer erros e desafios e, ao mesmo tempo, de capacidade já demonstrada de assumir compromissos e cumpri-los", disse Roberto Cláudio.

Deputados aliados

O pedetista estava acompanhado do presidente estadual do PDT e deputado federal, André Figueiredo, dos deputados federais Pedro Augusto Bezerra e Eduardo Bismarck e do deputado estadual Marcos Sobreira.

Roberto Cláudio desembarcou no Cariri na mesma noite em que Izolda e Camilo Santana cumpriram agenda durante todo o dia na região e estiveram à noite na ExpoCrato, um dos maiores eventos de agropecuária do Estado. Dias antes, houve expectativa de que ambos os pré-candidatos estivessem juntos no evento, o que não se cumpriu. Roberto Cláudio visitou neste sábado (16) a feira.

Nas últimas semanas, foi acirrado o clima de tensão na disputa entre Roberto Cláudio e Izolda, principalmente com a declaração pública de apoio de Camilo à governadora.

Ainda na entrevista, Roberto Cláudio elogiou os outros três pré-candidatos do partido, Evandro Leitão e Mauro Filho, além da própria Izolda, e ressaltou que ambos são liderados pelos ex-governadores Cid e Ciro Gomes e por Figueiredo.

Ele pontou também que "todo esforço nosso é no sentido de preservar a aliança".

Alguns partidos que integram a base governista, como PP, PT e MDB, têm indicado que podem deixar o grupo se a escolhida não for Izolda Cela. O PDT tem encontro previsto para a segunda-feira (18), com a expectativa de ser batido martelo sobre o nome.