Evandro sanciona reajuste de 4,83% nos salários de todos os servidores municipais
As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), sancionou o reajuste de 4,83% nos salários de todos os servidores públicos da Prefeitura, incluindo secretários e o próprio prefeito.
As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município dessa sexta-feira (12).
A medida é considerada válida a partir de 1º de maio de 2025, com os valores retroativos a essa data. Os maiores e menores salários, após o reajuste de 4,83%, são:
- R$ 20.889,94, previsto para o cargo de Auditor do Tesouro Municipal, 240 horas mensais, classe VI, Referência E;
- R$ 420,31, atribuído ao Grupo Ocupacional Operacional do ambiente de especialidade Educação, 100 horas mensais, classificação A, estágio de carreira I, padrão de vencimento 01.
Já o salário destinado ao Prefeito está registrado no valor de R$ 30.040,65. Além do cargo de prefeito e de auditor do tesouro municipal, os maiores salários estão reservados para a vice-prefeita (R$ 27.036,58) e os secretários municipais (R$ 23.426,27).
A medida leva em consideração a Lei Complementar nº 426, de 6 de maio de 2025, que promoveu a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais em 2025.
Veja também
Prefeito reduziu o próprio salário em janeiro
No início do mandato de Leitão, em janeiro deste ano, o prefeito de Fortaleza anunciou redução nos salários do primeiro escalão do Executivo municipal.
O ajuste incluiu o próprio vencimento do Prefeito, assim como da vice-prefeita e dos secretários.
Na época, o salário bruto do chefe do Executivo municipal chegava a R$ 28,6 mil, o da vice-prefeita a R$ 25,7 mil, e o dos secretários a cerca de R$ 22 mil.
Os valores foram noticiados pelo Diário do Nordeste, na coluna do jornalista Inácio Aguiar.
A medida fez parte do plano de reestruturação da gestão pública municipal, com o objetivo de equilibrar o cenário financeiro a partir da redução de gastos públicos.
Além dos cortes salariais, o plano previa a restrição de contratos de serviços considerados não essenciais, a diminuição do número de terceirizados e a renegociação de dívidas do município.