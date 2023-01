Prefeito de Mauriti renuncia mandato para tratar problemas de saúde

Isaac Júnior Ex-prefeito de Mauriti

"Quando assumi a prefeitura em janeiro de 2021, até meados de abril daquele ano, senti que algo estava errado com minha saúde. Desde então, procurei tratamentos: Neurológico e cardiológico. Dados os diagnósticos e os devidos tratamentos, desenvolvi, a partir de então, sintomas de angústia, ansiedade, incômodo no ouvido, dentre outros transtornos – o que me incapacitou para a dura jornada de trabalho que é a prefeitura"