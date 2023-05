PontoPoder Cafezinho: como foi a visita de ministros ao Ceará em evento sobre o PPA do Governo Lula

O episódio #86 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (27) traz as discussões em torno do Plano Plurial (PPA) de 2024 a 2027, que ganhou um caráter mais participativo neste ano.

Como parte da integração popular objetivada, o Governo Federal realiza plenárias estaduais para colher as demandas da população. Nesta sexta-feira (26), foi a vez de Fortaleza receber o encontro, que contou com a presença de quatro ministros de estado, além de representantes da sociedade civil.

Camilo Santana, da Educação; Simone Tebet, do Planejamento; Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência da República; e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, desembarcaram no Estado para colher sugestões para o Plano nacional.

Participam do episódio a repórter de política, Ingrid Campos. A apresentação, produção e edição é do colunista e editor de política, Wagner Mendes.

