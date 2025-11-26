Diário do Nordeste
O que diz a PEC do fim da reeleição que pode ser votada nesta semana no Congresso

Proposta também deve estipular mandatos de cinco anos para todos os cargos eletivos.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra senadores no Plenário do Senado Federal.
Legenda: Plenário do Senado Federal deve votar PEC do fim da reeleição nesta semana.
Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para o fim da reeleição de presidente, governador e prefeito pode ser votada pelo Senado Federal ainda nesta semana. A proposição também estabelece mandatos de cinco anos para todos os cargos, incluindo os parlamentares. 

As mudanças englobam, ainda, a unificação das eleições municipais e gerais. Na prática, os brasileiros passarão a ir às urnas a cada cinco anos, não mais de dois em dois anos. Mesmo em caso de aprovação, todas as atualizações não são imediatas e devem acontecer de forma gradual.

A PEC 12/2022 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em 21 de maio, por aclamação — quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes. Desde então, a proposta aguarda a inclusão na Ordem do Dia para ser votada no Plenário, o que depende da presidência.  

O projeto original é de autoria do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), mas os parlamentares aprovaram um substitutivo — texto alternativo — do Marcelo Castro (MDB-PI), relator da PEC no Senado. 

Em retorno ao PontoPoder, via assessoria, Marcelo Castro disse estar esperando o retorno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), sobre quando a PEC será pautada. Havia a previsão dos dois parlamentares conversarem acerca do assunto ainda nessa terça-feira (25).

A aprovação de uma proposta de emenda à Constituição depende do voto favorável de pelo menos 49 senadores (⅗ das vagas), em dois turnos. Em caso de validação do Plenário, a proposta ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados antes de ser promulgada pelo Congresso.

Foto mostra senador Marcelo Castro (MDB-PI) durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR).
Legenda: Senador Marcelo Castro (MDB-PI) é o relator da PEC do fim da reeleição no Congresso.
Foto: Roque de Sá/Agência Senado.

O QUE MUDA COM A PEC

A partir da Proposta de Emenda à Constituição Nº 12/2022, ocupantes de cargos no Poder Executivo — presidente, governadores e prefeitos — ficam impedidos de disputar um segundo mandato consecutivo, mesmo que o político tenha deixado o posto seis meses antes do pleito.

Já para deputados federais e estaduais, senadores e vereadores a possibilidade de reeleição segue inalterada. Em todos os casos, tanto no Legislativo quanto no Executivo, o mandato passa a ser de cinco anos, caso a proposição seja aprovada como está. 

As atualizações propostas na PEC preveem um período de transição, que muda a depender do cargo. A partir de 2034, todos passam a ter mandatos de cinco anos

Por ter efeito gradual, a PEC não atinge os atuais ocupantes do cargo, como o presidente Lula (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) ou os prefeitos eleitos em 2024, como Evandro Leitão (PT), de Fortaleza. Ambos poderão tentar a reeleição, mesmo com a aprovação da proposta.

Entenda como fica a reeleição e os mandatos em caso de aprovação da lei:

Presidente, deputados e governadores
Eleitos em: Mandatos até: Reeleição?*
2026 2030 - 4 anos Sim
2030 2034 - 4 anos Sim**
2034 2039 - 5 anos Não
  • *Regras de reeleição não se aplicam a deputados
  • **Caso esteja em primeiro mandato

Prefeitos e vereadores
Eleitos em: Mandatos até? Reeleição?*
2024 2028 - 4 anos Sim
2028 2034 - 6 anos Não
2034 2039 - 5 anos Não
  • *Regras de reeleição não se aplicam a vereadores

Senadores
1/3 eleitos em 2022 Mandato até 2030 - 8 anos
2/3 eleitos em 2026 Mandato até 2034 - 8 anos
1/3 eleitos em 2030 Mandato até 2039 - 9 anos
2/3 eleitos em 2034 Mandato até 2039 - 5 anos
3 eleitos em 2039 Mandato até 2044 - 5 anos

ELEIÇÃO UNIFICADA

A PEC também prevê a unificação da data de todas as eleições a partir de 2034. Com isso, as gerais — quando são definidos deputados federais e estaduais, senadores, governadores e presidente — e as municipais — quando são eleitos prefeitos e vereadores — deverão ser realizadas juntas, não mais separadas de dois em dois anos. 

Diante disso, o texto também decreta o fim da eleição alternada para o Senado. A partir da nova fórmula, todas as 81 cadeiras de senador estarão em disputa a cada cinco anos. Hoje, a cada quatro anos, dois terços das vagas são renovadas em uma eleição e um terço na seguinte.

