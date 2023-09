'Nunca fiz política com fofoca', diz Luizianne sobre possível disputa com Evandro no PT em 2024

A deputada federal Luizianne Lins (PT), que lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza na última semana, comentou sobre os convites feitos por correligionários para que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), se filie ao Partido dos Trabalhadores (PT).

A fala da ex-prefeita da Capital foi dada durante entrevista aos colunistas e editores de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes e Jéssica Welma, na Live do PontoPoder desta quinta-feira (31).

Evandro, atualmente no PDT — mas que está de saída da legenda —, é um dos nomes cotados para liderar uma chapa no pleito do próximo ano para a Prefeitura de Fortaleza. Com os dois no mesmo partido, a disputa interna na sigla se tornaria realidade.

Luizianne Lins (PT) Deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza “Acho legítimo quem quiser se colocar como candidato, O.K., acho legítimo que eu também me coloque”

A petista, no entanto, foi cautelosa ao comentar sobre Evandro. Ela disse que evita falar sobre hipóteses.

“Tem uma hora que você tem que jogar sua energia para as coisas que estão concretas e reais, porque senão… Eu nunca fiz política com fofoca, isso me incomoda, inclusive, as pessoas que ficam falando, falando, repetindo sistematicamente, aí você reage à fofoca, não à vida real. Se for buscar lá atrás, é muito diferente, mas você já reagiu à fofoca”, concluiu.

Evandro e Luizianne

Na última sexta-feira (25), Luizianne Lins fez um primeiro movimento de olho em retornar à Prefeitura de Fortaleza ao anunciar ao colunista Wagner Mendes sua pré-candidatura.

LUIZIANNE LINS (PT) Deputada Federal "Depois de algumas reflexões pessoais e muitos diálogos com parceiros e aliados da vida e da política, decidi colocar o meu nome como pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024"

Horas depois, o diretório estadual do PDT concedeu uma carta de anuência para Evandro Leitão deixar a sigla, deixando caminho livre para que ele procure outro partido para disputar as eleições do próximo ano. Na terça-feira (29), o mandatário comunicou que está deixando a sigla oficialmente.

A saída, no entanto, não será fácil. O hoje pedetista tem enfrentado questionamentos políticos e jurídicos sobre a validade da anuência concedida pelo PDT Ceará. Por outro lado, ele alega ser vítima de “discriminação política e perseguição pessoal”.