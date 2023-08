'Não sou eu que vou impedir que Sarto faça a obra', diz Elmano sobre Ponte dos Ingleses em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) decidiu acatar a decisão da Prefeitura de Fortaleza sobre a conclusão das obras da Ponte dos Ingleses e deixará o Município terminar a requalificação do local. O petista, no entanto, defendeu que seja feito um “cálculo mais apurado” da estrutura no equipamento para evitar o risco de desabamento.

Os rumos da obra na orla de Fortaleza foi um dos assuntos do primeiro encontro entre Elmano e o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), nesta quarta-feira (2). A reunião começou às 10h30 e durou uma hora e meia. O petista disse que alertou o prefeito de que, do jeito que está, o local não suporta carga maior.

“Havia e há uma diferença entre engenheiros, a Prefeitura parece e tem confiança de que a estrutura garante a obra e quer fazer a obra, nós achamos que, por prudência, era importante ter um cálculo mais apurado pela estrutura que hoje existe, que, a nosso ver, pelo que vai apresentado pelos nossos engenheiros, não suporta uma carga maior”, comentou o petista.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “O prefeito definiu que quer fazer a obra, não sou eu que vou impedir que ele faça a obra. Se ele quer fazer a obra, que assim faça”

Segurança da Ponte dos Ingleses

O governador disse ainda que se prontificou a concluir a obra, desde que a Prefeitura garantisse a segurança da estrutura. No acordo inicial, o Município ficaria responsável pela recuperação estrutural e o Estado assumiria a urbanização.

O impasse ocorre porque a gestão municipal alega ter concluído sua parte há mais de o ano e a gestão estadual não iniciou sua parte do acordo. Já o Governo do Ceará alega que a requalificação feita pela Prefeitura está incompleta, por isso não iniciou os trabalhos na Ponte.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “O Estado estava pronto para fazer a obra se ele (Sarto) tivesse a condição de dizer que garantia ao povo de Fortaleza que, se o Estado fizesse a obra, não cai. Ele preferiu fazer, talvez vá também fazer algum trabalho de reforço de estrutura da ponte, mas é algo que, como a Prefeitura resolveu fazer, eu não tenho nada a colocar como óbice”

Desde a semana passada, o governador e o prefeito estavam trocando críticas e acusações sobre a obra na Ponte dos Ingleses e outras intervenções na Capital. No caso da Ponte, o Estado apresentou vídeos e uma inspeção feita ao local por dois engenheiros da Secretaria de Obras Públicas (SOP) e um integrante do Corpo de Bombeiros.

Na avaliação, os técnicos colocaram em dúvida a qualidade da obra feita pela Prefeitura e apontaram risco de desabamento. Questionado sobre os riscos apontados pelo Estado, o governador disse acreditar que a Prefeitura fará um reforço na obra a partir de agora.

“Esse é um debate técnico, não é um debate político. Se uma estrutura suporta o peso ou não, não tem ideologia sobre isso, é número. A Prefeitura está decidindo fazer, imagino que vai aprofundar os cálculos que ela tem para então fazer uma obra que suporte a carga que lá vai ser colocada lá”, concluiu.

