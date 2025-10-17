'Não há democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas', diz ministro do STJ

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, defendeu que o fortalecimento da democracia brasileira passa pelo enfrentamento às organizações criminosas no País. A declaração foi feita nesta sexta-feira (17), quando o magistrado participou de uma mesa-redonda sobre “Novas Estratégias de Combate à Criminalidade Organizada”, no Fórum Brasileiro de Boas Práticas, organizado pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), em parceria com a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP).

O evento, sediado na Universidade de Fortaleza (Unifor), reúne representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, das polícias Federal e Civil, além de gestores públicos e autoridades estrangeiras. O encontro discute a integração entre instituições, a troca de experiências e a construção de novas estratégias de enfrentamento à criminalidade organizada.

A mesa redonda contou ainda com a participação de André de Albuquerque Garcia, secretário nacional de Políticas Penais; Adriano Saraiva, promotor de Justiça do Ceará; e João Paulo Shoucair, promotor de Justiça da Bahia e Conselheiro do CNJ.

Para a presidente da ACMP, Ana Vládia Gadelha Mota, o Fórum representa um avanço no fortalecimento da relação entre as instituições. "É de suma importância para a vida institucional. Nós trazemos aqui temas relevantes, com o combate à criminalidade, a proteção às vítimas, a defesa do meio ambiente e as emergências climáticas. É um momento de congraçamento, de troca de ideia, de compartilhamento de boas práticas que vão fazer a diferença na construção de um mundo melhor para todos nós", afirmou.

Teodoro Silva Santos defende o enfrentamento às organizações criminosas

Ao Diário do Nordeste, o ministro Teodoro Silva Santos pontuou que, nacionalmente, o crime organizado tem tentado enfrentar as instituições de Estado, por isso o diálogo e o debate sobre as estratégias se mostram ainda mais importantes.

“Não há Estado Democrático de Direito forte, nem democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas”, afirmou o ministro.

Para Teodoro, o avanço no combate às facções e à corrupção depende da cooperação entre os Poderes e da atuação coordenada entre as forças de segurança.

“O palco desse evento tem o que há de mais importante para a sociedade brasileira no combate às facções e aos crimes organizados. Nós estamos aqui de mãos dadas com toda a sociedade brasileira. Todas as autoridades brasileiras, nosso maior desiderato deste debate é trazer os principais temas em parceria com Ministério Público, Polícia Judiciária Federal, Polícia Judiciária Civil, todas as polícias, Poderes Executivo e Legislativo, todos irmanados no sentido de darmos tranquilidade à sociedade” Teodoro Silva Santos Ministro do STF

Teodoro destacou que o STJ e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm atuado em conjunto para oferecer respaldo jurídico às ações de segurança pública. “O Supremo é guardião da Constituição Federal, e nós, do STJ, somos guardiões das normas infraconstitucionais. Damos total apoio jurídico a tudo o que for necessário para combater a criminalidade organizada”, ressaltou.

Legenda: O diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues, também participou do debate Foto: Kid Jr

PF destaca novas estratégias e tecnologia

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, também participou do Fórum e defendeu a modernização das estratégias de enfrentamento às organizações criminosas, com foco em integração entre instituições e investimento em tecnologia.

“O crime organizado mudou. Hoje, ele é transnacional, tecnológico e ultrapassa fronteiras. Isso compele a reagir de maneira proporcional e adequada, investindo em tecnologia, formação dos policiais e cooperação internacional”, afirmou.

Segundo Andrei, a Polícia Federal mantém forças integradas de combate ao crime em todo o país — incluindo o Ceará —, com atuação conjunta com as polícias estaduais.

“Aqui, o secretário de Segurança, Roberto Sá, é um exemplo disso. A força integrada coordenada pela PF no Estado conta com a composição das polícias locais, o que nos dá capilaridade e potencialidade de atuação”, concluiu.