Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

‘Não é no xingamento que você vai resolver’, diz Danilo Forte sobre tarifaço de Trump

O deputado federal do União Brasil foi o entrevistado desta quinta-feira (14) da live do PontoPoder

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Na imagem, o deputado federal Danilo Forte (União) aparece sentado em um estúdio de gravação, vestindo paletó azul-escuro e camisa social azul-clara, sem gravata. Ele usa óculos de armação escura e mantém uma expressão séria enquanto fala ao microfone, que exibe a letra “P” — símbolo do programa PontoPoder
Legenda: O deputado federal Danilo Forte comentou sobre o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos
Foto: Ismael Soares

O deputado federal Danilo Forte (União) defendeu uma postura de “maturidade” para enfrentar os impactos do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros comercializados nos Estados Unidos. O político criticou soluções baseadas em ataques e ironias, e alertou para prejuízos a cadeias produtivas estratégicas para o Ceará.

O parlamentar foi o entrevistado desta quinta-feira (14) da live do PontoPoder. Ele conversou com os editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.
“Não é no xingamento que você resolve uma relação  comercial, tem que ter um pouco de maturidade e entender como é que se resolve isso”, disse. 

Ele comentou que, no Ceará, setores como coco, pescado, carnaúba e calçados devem ser os mais diretamente afetados. Forte avaliou que empresas exportadoras brasileiras e importadoras americanas têm papel decisivo para reverter ou minimizar as medidas, como já ocorreu com o ferro, o aço e o suco de laranja, isentos do incremento tarifário.

“E do ponto de vista político, não podemos fazer disso um palanque. Não tem sentido buscar a agressão e a ironia para tentar resolver um problema tão sério. A coisa é muito séria”, frisou.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Do café com leite ao tarifaço, há quanto tempo o café é moeda de troca no Brasil

“Tem também o papel da diplomacia, que é fundamental. O diplomata não pode simplesmente entrar no discurso da política ou do lado ideológico. Não é direita e esquerda, não é Trump e Lula, não é Bolsonaro e Lula, é um país que tem seus interesses econômicos e condições de colocar um produto que satisfaça um freguês americano, na condição que o poder aquisitivo dos americanos possa pagar”, acrescentou.

Danilo Forte também destacou a importância de ampliar a competitividade nacional e evitar subsídios sem retorno. “O Brasil não pode estar premiando a incompetência”, alertou, ressaltando que medidas como ampliação de prazos tributários e busca por novos mercados são mais sustentáveis que o uso indiscriminado de recursos públicos no setor privado “sem ter a expectativa de retorno”.

Para ele, é hora de “baixar a bola” e apostar no diálogo. “É hora de partir para a diplomacia comercial”, concluiu.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, o deputado federal Danilo Forte (União) aparece sentado em um estúdio de gravação, vestindo paletó azul-escuro e camisa social azul-clara, sem gravata. Ele usa óculos de armação escura e mantém uma expressão séria enquanto fala ao microfone, que exibe a letra “P” — símbolo do programa PontoPoder
PontoPoder

‘Não é no xingamento que você vai resolver’, diz Danilo Forte sobre tarifaço de Trump

O deputado federal do União Brasil foi o entrevistado desta quinta-feira (14) da live do PontoPoder

Igor Cavalcante
Há 8 minutos
Live PontoPoder: Entrevista com o deputado Danilo Forte
PontoPoder

Live PontoPoder: Entrevista com o deputado Danilo Forte

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
Há 2 horas
Vereadores do PDT partiparam de encontro com a direção estadual e nacional nesta quinta-feira (14)
Inácio Aguiar

Após reunião com Lupi, PDT de Fortaleza mantém foco em aproximação com o PT e preparação para 2026

Lupi e André Figueiredo participaram da reunião com vereadores da Capital

Inácio Aguiar
14 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Após conversa entre Ciro e Lupi, bancada do PDT se reúne para falar sobre reestruturação e futuro

André Figueiredo, presidente estadual da Legenda, recebe vereadores em reunião que pode ter também a presença de Lupi

Inácio Aguiar
14 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Em meio à possível desfiliação, Ciro Gomes recebe presidente nacional do PDT em Fortaleza

Carlos Lupi está em Fortaleza mais para uma "conversa pessoal de amigos" do que para uma tentativa de evitar a saída

Inácio Aguiar
14 de Agosto de 2025
Foto de Augusta Brito, anunciada nesta quarta-feira (14) como nova líder do PT no Senado Federal
PontoPoder

Augusta Brito assume liderança do PT no Senado

Segundo divulgou a sigla, mudança nas lideranças deve durar entre 35 e 45 dias

Bruno Leite
14 de Agosto de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro nega participação em trama golpista e pede absolvição ao STF

O prazo final para os advogados protocolarem suas manifestações terminou nessa quarta-feira (13)

Redação e Agência Brasil
14 de Agosto de 2025
Foto mostra Plenário da Alece durante votação dos deputados estaduais
PontoPoder

Alece tem 13 deputados suplentes em exercício; entenda rotatividade e veja quem são

Maioria das licenças está na modalidade para tratar de assuntos particulares, na qual os titulares saem por até 120 dias

Marcos Moreira
14 de Agosto de 2025
Foto de Braga Netto onde está de terno e ao fundo aparace a bandeira do Brasil para matéria onde ele pede absolvição ao STF
PontoPoder

Braga Netto nega trama golpista, acusa Moraes de parcialidade e pede absolvição ao STF

Militar afirma que delação de Mauro Cid possui ‘diversas falhas’

Redação
13 de Agosto de 2025
Carla Zambelli
PontoPoder

Carla Zambelli passa mal ao chegar em audiência sobre extradição na Itália

Processo pode durar até dois anos

Redação
13 de Agosto de 2025
Imagem de Alexandre de Moraes encontrando com Mizael no STF
PontoPoder

Alexandre de Moraes encontra Mizael no STF e brinca: 'Para me defender nos EUA'

O influenciador Mizael Silva é conhecido, nas redes sociais, por ser o 'advogado do ministro'

Redação
13 de Agosto de 2025
Ozires Pontes, presidente do PSDB Ceará
Wagner Mendes

Tratativas sobre ida de Ciro Gomes ao PSDB é para ele ser candidato a governador, diz Ozires Pontes

Presidente estadual do partido no Ceará dá como certa a filiação do ex-ministro

Wagner Mendes
13 de Agosto de 2025
Carmelo Neto durante entrevista ao PontoPoder
PontoPoder

Carmelo Neto recebe aval da Alece e passa a se chamar Carmelo Bolsonaro

A Mesa Diretora da Casa decidiu autorizar a mudança mesmo com o parecer contrário da Procuradoria-Geral da Alece

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
13 de Agosto de 2025
Ministro Edson Fachin que foi eleito presidente do STF e ministro Alexandre de Moraes será seu vice
PontoPoder

Ministro Edson Fachin é eleito presidente do STF e assume em setembro; Moraes será vice

A votação foi virtual

Raísa Azevedo
13 de Agosto de 2025
Foto de merenda escolar sendo servida em escola de Fortaleza
PontoPoder

Vereadores autorizam Prefeitura de Fortaleza a fornecer alimentação aos professores na rede pública

Iniciativa deve beneficiar todos os profissionais da educação básica lotados em instituições do Município

Bruno Leite
13 de Agosto de 2025
Montagem com duas fotos do Felca. É um homem branco com cabelos longos e castanhos
PontoPoder

Após vídeo de Felca, CCJ da Câmara aprova aumento de pena para aliciamento infantil online

Influenciador publicou vídeo em que critica a 'adultização' de menores de idade

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto de cachorro, em Fortaleza. A cidade poderá ter um cadastro de animais domésticos com microchipagem, após aprovação de projeto na Câmara Municipal
PontoPoder

Fortaleza poderá ter cadastro de animais domésticos com microchipagem; saiba mais

Projeto de lei para criação da política foi aprovado na Câmara Municipal nesta terça-feira (12)

Bruno Leite
13 de Agosto de 2025
Foto de veículo elétrico carregando em Fortaleza
PontoPoder

Câmara Municipal aprova regras de instalação de carregadores de carros elétricos em Fortaleza

Projeto de lei versa sobre equipamentos instalados em condomínios e estacionamentos privados da Capital

Bruno Leite
13 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Procuradoria dá parecer contra pedido de Carmelo Neto para adotar sobrenome 'Bolsonaro'

Órgão técnico da Assembleia argumenta que mudança não encontra respaldo no regimento interno; decisão caberá à Mesa Diretora

Inácio Aguiar
13 de Agosto de 2025
Presidente criticou Trump em entrevista
PontoPoder

Projeto de regulação das redes sociais será enviado ao Congresso nesta quarta-feira (13), diz Lula

O presidente defendeu que as grandes corporações de tecnologia devem estar sujeitas às regras no Brasil

Redação
13 de Agosto de 2025