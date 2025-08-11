Tarifaço: risco de perdas bilionárias põe o Ceará no topo do Nordeste; governo tenta reagir

A economia cearense está frente a um desafio bilionário. Desde 6 de agosto, está em vigor uma sobretaxa de até 50% aplicada pelos Estados Unidos a diversos produtos brasileiros, medida que, segundo o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste, pode tirar até US$ 108,8 milhões (cerca de R$ 600 milhões) das exportações do Estado já em 2025. O cenário fica ainda mais severo caso a tarifa se prolongue: as perdas projetadas para 2026 chegam a US$ 261 milhões, mais de R$ 1,4 bilhão.

O Ceará figura entre os estados mais vulneráveis ao tarifaço pela forte dependência do mercado norte-americano. De janeiro de 2024 a junho de 2025, 47,9% de todas as exportações cearenses tiveram como destino os EUA, maior percentual entre estados do Nordeste.

A lista de produtos afetados inclui pescados, frutas, ceras vegetais, como a carnaúba, calçados, couros, mel e lagosta. No caso das pás eólicas, mais de 99% têm os EUA como destino, o que reforça o peso da medida para os produtores cearenses.

O Etene também alerta para efeitos secundários. A queda no Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará pode chegar a 0,30 ponto percentual em 2025 (maior impacto entre os estados nordestinos) e a 0,67 ponto em 2026. Setores que empregam muita mão de obra, como fruticultura e calçados, tendem a sentir primeiro, com risco de aumento na taxa de desemprego e na inadimplência.

Movimentos do governo O governador Elmano de Freitas (PT) adotou reação em algumas frentes. Uma das estratégias é absorver no mercado interno parte da produção antes destinada à exportação. Uma providência é o próprio estado comprar parte da produção para alimentação escolar, por exemplo.

Em outra frente, negociações já estão em curso com supermercados e atacadistas para priorizar produtos locais como pescados, castanha de caju, água de coco e mel. A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) participam das tratativas. A Faec lembra que o Estado perde R$ 4 bilhões por ano na comercialização de frutas, legumes e verduras vindos de fora, que representam cerca de 50% do consumo local.

O Governo também avalia medidas como subsídios, crédito facilitado, apoio logístico e campanhas de valorização dos produtos cearenses.

Aprovação legislativa em regime de urgência Na Assembleia Legislativa, as medidas contra o tarifaço tramitaram em regime de urgência e foram aprovadas por unanimidade. Entre as ações autorizadas estão: Auxílio financeiro às empresas exportadoras; Aquisição de produtos para programas sociais como o Ceará Sem Fome e restaurantes universitários; Antecipação do pagamento de créditos de ICMS e ampliação de incentivos fiscais; Criação de um Comitê Estratégico para monitorar a execução das medidas.

De olho no mercado da China

O governo estadual também busca diversificar mercados. Em Brasília, Elmano se reuniu com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para discutir a ampliação de relações comerciais e a abertura do mercado chinês para produtos cearenses afetados pelo tarifaço.

A estratégia inclui ampliar rotas de navegação a partir do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com o objetivo de posicionar o Ceará como um hub logístico para a Ásia.

Com estimativas de perdas que chegam à casa de bilhão, as ações combinam estímulo ao consumo interno, apoio fiscal, busca por novos parceiros internacionais e articulação com o governo federal para um plano de contingência completa a ofensiva.