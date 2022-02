Na mira da Justiça brasileira, Telegram derruba canais do blogueiro Allan dos Santos

Uma dia após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), os canais do blogueiro Allan dos Santos foram bloqueados do Telegram, neste sábado (26). A plataforma tinha 48 horas para tirá-los do ar sob pena de multa diária de R$ 100 mil. As informações são do jornal O Globo.

O blog Terça Livre, de Allan e do também bolsonarista Italo Lorenzon, encerrou as atividades em outubro de 2021. No entanto, o conteúdo com falsas informações ainda era difundindo no Telegram.

Ao todo, os três canais foram bloqueados: "Allan dos Santos", "TV Terça Livre" e "Artigo 220". Usuários que tentam acessá-lo se deparam com a seguinte mensagem: "esse canal não pode ser exibido porque viola leis locais".

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste