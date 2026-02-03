Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

MP Militar pede ao STM a perda de patente de Bolsonaro e outros quatro militares

Decisão da Suprema Corte determinou que órgão militar avaliasse eventual perda das patentes dos envolvidos em tentativa de golpe.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Bolsonaro.
Legenda: Caso Bolsonaro tenha a patente retirada, o ex-presidente pode ser transferido para uma cadeia comum.
Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil.

O Superior Tribunal Militar (STM) recebeu, nesta terça-feira (3), uma representação do Ministério Público Militar (MPM) que solicita a perda de patente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros quatro oficiais de alta patente das Forças Armadas condenados por participação em um plano de ruptura democrática.

O pedido foi formalmente protocolado no tribunal e já teve o relator sorteado, dando início à tramitação interna do processo.

Em 2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a articulação golpista. 

Na mesma decisão, a Corte determinou que o STM fosse comunicado para avaliar a eventual perda das patentes dos militares envolvidos, medida prevista na legislação castrense.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em discurso no STF, Lula rebate críticas e defende atuação do Judiciário

Sede do STM, em Brasília.
Legenda: O julgamento marca o primeiro processo do STM ligado a um ataque à democracia.
Foto: Divulgação / CNJ.

Entenda o processo

A perda de patente ocorre por meio da chamada representação por indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, mecanismo previsto na Justiça Militar. 

O procedimento só pode ser instaurado após o trânsito em julgado da condenação criminal, quando não há mais possibilidade de recursos. O objetivo da ação é avaliar se o oficial mantém condições morais e éticas para continuar vinculado às Forças Armadas.

A presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, comentou o andamento das representações relacionadas à Ação Penal 2.668, que resultou nas condenações por tentativa de golpe. 

Segundo ela, os representados serão formalmente notificados e terão prazo para apresentar defesa escrita e realizar sustentação oral. Após o sorteio, o relator abre prazo de 10 dias para a apresentação da defesa. Caso não haja manifestação, um defensor público é designado. 

Em seguida, relator e revisor elaboram seus votos — sem prazo definido — e, assim que os votos estiverem prontos, o relator solicita a inclusão do processo em pauta para julgamento.

Encerrada a fase recursal, o STM comunica a decisão ao comandante da Força a que cada militar pertence. Caso seja declarada a indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, a cassação do posto e da patente torna-se obrigatória.

“Assim que os votos estiverem prontos, eu pautarei imediatamente o julgamento. Não pretendo procrastinar, em momento algum, questões tão relevantes”, afirmou Maria Elizabeth.

A ministra destacou ainda que, em caso de perda da patente, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, definir o local onde cada condenado cumprirá pena.

Legenda: A presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, afirmou que não irá "procrastinar" o processo.
Foto: Jose Cruz / Agência Brasil.

Relatores definidos

Conforme o sorteio realizado pelo STM, o caso de Jair Bolsonaro ficará sob relatoria do ministro Carlos Vuyk de Aquino, brigadeiro da Aeronáutica indicado ao tribunal pelo ex-presidente Michel Temer. A ministra Verônica Abdalla atuará como revisora.

Nos demais casos, os relatores e revisores ficaram assim definidos:

  • Almir Garnier

Relatora: ministra Verônica Abdalla

Revisor: ministro Guido Amin Naves (general do Exército)

  • General Paulo Sérgio Nogueira

Relator: ministro José Barroso Filho

Revisor: ministro Flavio Marcus Lancia Barbosa (general do Exército)

  • General Augusto Heleno

Relator: ministro Celso Luiz Nazareth (almirante)

Revisor: ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz

  • General Braga Netto 

Relator: ministro Flavio Marcus Lancia Barbosa (general do Exército)

Revisor: ministro Artur Vidigal de Oliveira

Assuntos Relacionados
Bolsonaro.
PontoPoder

MP Militar pede ao STM a perda de patente de Bolsonaro e outros quatro militares

Decisão da Suprema Corte determinou que órgão militar avaliasse eventual perda das patentes dos envolvidos em tentativa de golpe.

Redação
Há 22 minutos
Parlamentares durante o Café da Oposição da Alece.
PontoPoder

Oposição da Alece realiza 1º ‘café’ de 2026 sem a presença de deputados do PL

Encontro foi o primeiro após o partido de Jair Bolsonaro suspender as articulações em torno de Ciro Gomes.

Marcos Moreira
Há 42 minutos
Fotografia em close-of do ministro Camilo Santana, que tem pele clara e cabelos castanhos levemente grisalhos nas laterais. Ele veste um paletó azul-marinho sobre uma camisa social branca. Camilo está posicionado levemente de perfil, olhando para o lado com uma expressão séria e atenta, durante uma entrevista. O fundo está desfocado em tons de cinza e azul escuro.
Wagner Mendes

Camilo anuncia que vai deixar o MEC em abril para ajudar na reeleição de Elmano e Lula no Ceará

Ministro descartou que será candidato em 2026.

Wagner Mendes
Há 1 hora
Foto de filhote de gato-do-mato.
PontoPoder

Gato-do-mato pode se juntar ao boto-cinza e se tornar Patrimônio Natural de Fortaleza

Projeto de lei que incentiva preservação da espécie foi aprovado nesta terça-feira (3).

Bruno Leite
Há 2 horas
Inácio Aguiar

Em reunião da oposição no Cariri, Ciro Gomes recebe comenda na Câmara de Juazeiro do Norte

Ex-ministro será homenageado com a Comenda do Mérito Legislativo no próximo sábado (7)

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Sala de aula, com crianças sentadas em cadeiras, com mesas à frente. Professor aparece ao fundo da sala, escrevendo na lousa.
PontoPoder

Evandro envia à Câmara de Fortaleza projeto que cria planejamento domiciliar para professores

Proposta é uma versão de um projeto de autoria da vereadora Adriana Almeida (PT) que foi vetado por "vício de iniciativa".

Bruno Leite
03 de Fevereiro de 2026
Augusta Brito, mulher branca de cabelos loiros e lisos, usando terno bege e falando em microfone enquanto está sentada na cadeira de uma bancada.
PontoPoder

Augusta Brito é escolhida como líder do PT no Senado em 2026

Em agosto do ano passado, a senadora havia substituído Rogério Carvalho (PT-SE) na liderança por um mês.

Milenna Murta*
03 de Fevereiro de 2026
Governador Elmano de Freitas em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
Inácio Aguiar

Em meio a especulações, Elmano cita ex-governadores e defende ‘legado’ do grupo

Elmano faz gesto a Camilo e Cid e evita ampliar especulações sobre eleições.

Inácio Aguiar
03 de Fevereiro de 2026
Imagem do Pedro Lobo, deputado estadual suplente acusado de importunação sexual.
PontoPoder

PT instaura sindicância ética após Pedro Lobo ser preso suspeito por importunação sexual

A filiação do parlamentar foi suspensa temporariamente enquanto a apuração é realizada.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Guimarães discursa em plenário. Ele usa um terno preto com camisa social azul e gravata listrada em vermelho e preto.
PontoPoder

Congresso pode votar fim da escala 6x1, PEC da Segurança e Gás do Povo ainda no 1º semestre

O deputado federal José Guimarães, líder do Governo na Câmara dos Deputados, listou as prioridades do governo federal para o ano de 2026.

Luana Severo e Beatriz Matos, de Brasília
02 de Fevereiro de 2026
Deputada estadual licenciada Lia Gomes fala com a imprensa em ambiente interno, cercada por microfones e celulares de repórteres, durante atendimento à imprensa na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Lia diz que segue 'orientação de Cid' na eleição estadual e que não vai expor divergências com Ciro

A secretária anunciou ainda que deve retornar ao mandato de deputada estadual.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
02 de Fevereiro de 2026
Lula com o presidente do STF, Edson Fachin.
PontoPoder

Em discurso no STF, Lula rebate críticas e defende atuação do Judiciário

O presidente afirma que a Corte cumpriu a Constituição ao proteger a democracia e o processo eleitoral.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Foto da posse de Jhon Monteiro na Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

John Monteiro é empossado na Câmara de Fortaleza, em rodízio de suplentes do PSB

A cerimônia de posse de Jhon Monteiro aconteceu na Sala da Presidência da Casa Legislativa, nesta segunda-feira (2).

Bruno Leite
02 de Fevereiro de 2026
Foto do presidente Romeu Aldigueri durante coletiva de imprensa na Alece.
PontoPoder

Presidente da Alece fala de prisão de deputado suplente por importunação sexual: ‘Tolerância zero’

Pedro Lobo foi detido no Aeroporto de Juazeiro do Norte na madrugada desta segunda-feira (2).

Marcos Moreira
02 de Fevereiro de 2026
Evandro Leitão de terno escuro e gravata azul discursa em um púlpito com microfone, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, a Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Reforma no IJF, novos parques e ônibus climatizados: quais ações Evandro prometeu na CMFor para 2026

Prefeito de Fortaleza participou da abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda (2).

Luana Barros e Bruno Leite
02 de Fevereiro de 2026
Elmano durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará. Ao lado dele, aliados como a vice-governadora, Jade Romero, e o presidente da Alece, Romeu Aldigueri.
PontoPoder

VLT Castelão, Metrô e hospitais regionais: quais ações Elmano prometeu na Alece para 2026

Governador projeta entregas no último ano do mandato e em meio ao calendário eleitoral.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
02 de Fevereiro de 2026
Marçal associou publicamente a imagem de Boulos ao uso de cocaína e chegou a divulgar um laudo médico falso nas redes sociais.
PontoPoder

Justiça condena Pablo Marçal a indenizar Guilherme Boulos por divulgar informações falsas

O caso foi investigado pela Polícia Federal, que indiciou Marçal pela utilização e divulgação do documento falso.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Presidente da Câmara, Hugo Motta, rodeado de parlamentares, na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Câmara dos Deputados inicia os trabalhos de 2026 com pautas a serem destravadas antes do Carnaval

Bancada do Ceará organiza prioridades para o último ano da atual legislatura.

Beatriz Matos, de Brasília
02 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas durante discurso no Plenário da Alece. Ele veste um terno azul marinho e uma gravata vermelha.
PontoPoder

'Não cabe fazer pirotecnia e espalhar falso terror na internet', diz Elmano sobre segurança pública

O governador apresentou um balanço da segurança pública e criticou o que chamou de alarmismo sobre a criminalidade no Estado.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
02 de Fevereiro de 2026
Dois homens de terno em primeiro plano durante coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Fortaleza; um deles fala gesticulando enquanto o outro o observa. Ao fundo, outras autoridades e painel institucional da Câmara.
PontoPoder

Obra da nova sede da Câmara de Fortaleza deve ter vagas de trabalho para pessoas em situação de rua

Previsão do presidente da Casa Legislativa, Leo Couto, é de que a licitação seja feita ainda no 1º semestre de 2026.

Luana Barros e Bruno Leite
02 de Fevereiro de 2026